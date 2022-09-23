День 23 сентября в истории

Международный день жестовых языков.

Памятная дата ООН, установленная резо­люцией Генеральной Ассамблеи организации в декабре 2017 года по инициативе Всемирной федерации глухих.

Жестовые языки — это полноценные естественные языки, состоящие из жестов, каждый из которых производится руками в сочетании с мимикой, формой или движением рта и губ, а также в сочетании с положением корпуса тела.

В мире насчитывается более 300 различных языков жестов, существует также международный, который используется глухими людьми на международных встречах и во время поездок и личного общения.

По данным Всемирной федерации глухих, во всем мире насчитывается около 72 миллионов глухих, из них более 80% — живут в развивающихся странах.

День осеннего равноденствия.

В этот день продолжительность дня и ночи равны (в Москве она составит порядка 12 часов). Со дня осеннего равноденствия времена года по полушариям Земли меняются: в Южном наступает астрономическая весна, а в Северном — осень.

В Древней Руси день осеннего равноденствия считался праздником. Устраивались народные гуляния, пекли пироги с капустой, брусникой и мясом. В этот день к окнам крепили рябиновые кисти, считая, что они будут охранять дом от нечистой силы, когда солнце начнет слабеть.

31 год назад (1991) указом Президиума Верховного Совета РСФСР городу Свердловску возвращено его историческое название Екатеринбург.

Город был основан в 1723 году Василием Татищевым и Вильгельмом де Генниным. Своё имя он получил в честь императрицы Екатерины I. В 1781 году Екатерина II даровала Екатеринбургу статус уездного города Пермской губернии.

В 1924 году Екатеринбургский горсовет принял решение переименовать город в честь Якова Свердлова в Свердловск.

В сентябре 1991 года по инициативе депутатов городского совета городу было возвращено его дореволюционное название. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 сентября утвердил это решение.

31 год назад (1991) Указом Президиума Верховного Со­вета РСФСР городу Загорску возвращено его историческое название Сергиев Посад.

Город был образован в 1782 году указом императрицы Екатерины II из сёл и слобод, расположенных около Троице-Сергиевой лавры. Своё имя он получил в честь основателя лавры Сергия Радонежского. После Октябрьской революции Сергиев Посад получил название Сергиев.

В марте 1930 года город был переименован в Загорск в честь погибшего в 1919 году революционера Владимира Загорского.

23 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР городу было возвращено историческое название — Сергиев Посад.

85 лет назад (1937) были образованы Архангельская и Вологодская области.

23 сентября 1937 года было принято постановление Президиума ЦИК СССР о разделе Северной области на Вологодскую и Архангельскую области РСФСР.

Архангельская область расположена на севере Европейской части России. В её состав территориально входит Ненецкий автономный округ, а также острова Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Граничит с республиками Карелия, Коми, Мурманской, Вологодской и Кировской областями, Ненецким и Ямало-Ненецким автономными округами, а также с Красноярским краем. Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Здесь проживают порядка 1 млн человек.

Вологодская область расположена на северо-востоке Восточно-Европейской равнины. Граничит с Архангельской, Кировской, Костромской, Ярославской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областями, а также Республикой Карелия. Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Здесь проживают более 1 млн человек.

День рождения жевательной резинки.

Самая первая жевательная резинка датируется VII-II тысячелетиями до нашей эры. Археологи при раскопках поселений древних людей в Северной Европе обнаружили куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. В Древней Греции и на Ближнем Востоке для очищения зубов пережевывали смолы мастикового дерева, индейцы племени майя — сок гевеи (каучук).

23 сентября 1848 года американец Джон Куртис у себя дома изготовил из сосновой смолы первую жевательную резинку. В том же году вместе с братом он начал её массовое производство. Выпаривая смолу в котле, он добавлял в неё различные ароматизаторы. Выпускались жвачки четырех марок: «Американский Флаг», «Ель 200-й глыбы», «Сосновая магистраль» и «Сосна Янки».

Первый патент на технологию изготовления жевательной резинки был получен через 21 год американским дантистом Уильямом Финли Семплом. Он предлагал изготавливать её из каучука с добавлением мела, древесного угля и ряда ароматизаторов. Стоматолог утверждал, что такая жвачка благотворно влияет на состояние зубов.

В настоящее время население Земли за год сжевывает порядка 2 тысяч грузовых вагонов жвачки (около 100 тысяч тонн).

51 год назад (1971) в Монреале (Канада) подписана Кон­венция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.

Документ, также известный как Монреальская конвенция, направлен на пресечение преступлений и действий, представляющих угрозу безопасности полетов гражданской авиации. Он вступил в силу 26 января 1973 года.

В настоящее время членами Конвенции являются свыше 180 стран мира.

83 года назад (1939) на Всемирной ярмарке в Нью-Йорке была заложена «Капсула времени».

Идея «послания к потомкам» возникла у компании «Вестингауз». В сосуд из огнеупорного стекла (новинка того времени) длиной 228 сантиметров положили книги, более тысячи микрофильмов, образцы новейших материалов того времени, а также 35 мелочей повседневного пользования. Снаружи запаянную стеклянную капсулу защищает оболочка из медного сплава.

Капсулу, получившую из-за своей формы название «бомба времени», завещано вскрыть через 5000 лет, в 6939 году.