Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР для устройства в приемные семьи
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Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР для устройства в приемные семьи

Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР для устройства в приемные семьи

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и советник главы Донецкой народной республики по правам ребенка Элеонора Федоренко передали сегодня, 22 сентября, 24 ребенка из ДНР под опеку в семьи региона, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Встреча ребят с приемными родителями состоялась на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода. Дети устроены в девять семей области группами от двух до пяти родных братьев и сестер. Возраст ребят – от 6 до 17 лет, но в основном, это подростки, некоторые из них имеют инвалидность. Все дети уже получили российское гражданство.


"Будем сопровождать силами соцработников, поможем с хорошим образованием, все возможности будут предоставлены", – заверил губернатор.

Он отметил, что регион готов и далее содействовать устройству детей Донбасса под опеку.

О том, как происходил поиск семей для несовершеннолетних, рассказала Мария Львова-Белова. Она подчеркнула, что вероятность ошибки в подборе приемной семьи важно свести к минимуму, поэтому еще на старте с потенциальными родителями и детьми плотно работали психологи, социальные педагоги, иные специалисты. Главный упор делался на подбор именно подходящих родителей для ребенка, а не наоборот.

"Для нас важно, чтобы это было в интересах детей, чтобы те семьи, в которых им дальше предстоит жить, были им близки по духу, эмоционально", – рассказала Львова-Белова.

В свою очередь, Элеонора Федоренко заметила, что никакой детский дом не может быть лучше семьи.

"Семья – это любовь, семья – это забота, и семья – это поддержка навсегда. Уверена, что теперь у них все будет хорошо!", - сообщила Федоренко.

Напомним, 16 сентября Мария Львова-Белова привезла 125 детей-сирот из ДНР для устройства в российские семьи. Детей принимают семьи из 13 регионов: Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской областей и Москвы.

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По материалам: uposters.ru

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