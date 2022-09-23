Дочь Александра Малинина нашла себе жениха
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Дочь Александра Малинина нашла себе жениха

Дочь Александра Малинина нашла себе жениха
Дочка певца Александра Малинина, похоже, скоро выйдет замуж. Много лет назад дочь Александра Малинина от певицы Ольги Зарубиной пыталась наладить контакт с ним, но этого не произошло. После неудачного общения со звездным папой Кира впала в депрессию, из которой ее вытащил любимый мужчина. Сегодня Кира проживает в Америке и, по всей видимости, не страдает по папе. Она повстречала на своем пути мужчину, ставшим надежной опорой. Влюбленные вовсю планируют свадьбу, а Ольга Зарубина уверена — ее дочь будет счастливой. «У дочки произошло очень интересное знакомство. Кира как-то заскучала и решила поехать в казино. А этот парень живет очень далеко от того места — встретиться им было невозможно. Но вмешался случай. Он был по делам в тех краях и решил тоже заскочить в казино. Кира говорит: «Я заметила, что напротив сидит парень и смотрит прямо на меня!». Потом он подошел, они познакомились и стали общаться. Все было легко и непринужденно. Они проболтали всю ночь! Напоследок он сказал ей: «Я обязательно за тобой вернусь!», — поделилась 63-летняя Ольга Владимировна с представителями прессы.
Благодаря жениху, который, к слову, занимается фермерством, наследница Малинина изменилась внешне и очень похорошела. Она наконец смогла избавиться от лишних килограммов. «Теперь Кира живет в горах. Я уже сказала ей: «Кира, мне туда просто необходимо. Я же очень люблю баранину!». Мне очень нравится их пара. Они — одногодки: два Быка. Уже ведут разговоры о свадьбе. Он подарил дочке несколько золотых колец. Но сказал, что на свадьбу сделает кольца сам. Оказалось, что он в молодости занимался ювелиркой. Эта любовь творит чудеса! Если рядом хороший спутник, который балует свою спутницу, она и будет выглядеть супер-супер. Кира в последнее время похудела. Я ей даже на днях написала: «Кира, ты там вообще кушаешь?». Она мне ответила: «Мама, это я еще поправилась!». Дочь хочет нравиться своему молодому человеку», — отметила Зарубина в интервью Prozvezd.info.
# Шоу-бизнес Малинин Александр
По материалам: z-aya

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