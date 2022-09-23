Екатерина Варнава осталась без работы после разрыва с Молочниковым

Актриса Екатерина Варнава развелась буквально после свадьбы. Артистка накануне должна была выступить со своим шоу «Абсолютно нага» в столичном кабаре-театре Crave. Премьера представления с экс-звездой Comedy Woman в главной роли состоялась прошлой осенью. Писали, что получить работу в шоу ей помог Александр Молочников, за которого она вышла замуж весной. Не прошло и двух недель после новостей о разводе Варнавы с режиссером, как её дальнейшая театральная карьера начала разваливаться. Ряд СМИ сообщил, что вчера Варнава приехала в театр за два часа и была готова выйти на сцену, но в последний момент шоу заменили на другой спектакль «What women want». Самое интересное, что выступление Екатерины вообще сняли из афиши на ближайшие недели. Сплетники говорят, что без влиятельного в этой сфере мужа артистка стала никому не нужна.«Пользователи Сети недоумевают, что происходит с Варнавой и куда она пропала. Сама артистка на связь пока не выходила», — пишет источник «ЭГ». Напомним, что Молочников рассказал в своем недавнем интервью о планах Варнавы на переезд из России. Он честно признался, что они оформили брак ради того, чтобы им было проще устраивать жизнь в другой стране. Но в процессе сборов они поругались. Говорят, что Екатерина поймала мужа на измене и отказалась продолжать с ним отношения.