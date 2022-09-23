Facebook обвинили в тайном сборе личных данных пользователей
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Facebook обвинили в тайном сборе личных данных пользователей

Facebook обвинили в тайном сборе личных данных пользователейСуд в США принял коллективный иск против Facebook из-за сбора личных данных пользователей

Окружной суд США по Северному округу Калифорнии принял на рассмотрение коллективный иск против корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), в котором говорится о том, что Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta) тайно собирает конфиденциальные данные о пользователях iOS через встроенный в приложение соцсети браузер. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Сторона обвинения заявляет, что браузер Facebook отслеживает действия пользователей в сети. Утверждается, что при помощи специальной мини-программы Facebook передает в Meta данные о том, на какие области страниц нажимают люди, какой текст они видят, а также о том, какие пароли вводят.

«Когда пользователи нажимают на ссылку в приложении Facebook, Meta автоматически направляет их в собственный браузер вместо браузера смартфона по умолчанию. В нем Meta отслеживает многие действия пользователей и при этом не уведомляет их об этом», — говорится в заявлении.

Истцы считают, что политика Facebook нарушает политику конфиденциальности Apple, а также ряд федеральных законов США, включая «Закон о прослушивании телефонных разговоров». Отмечается, что к открытому иску может присоединиться любой пользователь Facebook из США.

Ранее Facebook уличили в том, что алгоритмы соцсети из-за сбоя увеличивали число просмотров постов с фейками, а не блокировали подобные публикации. Кроме того, из-за сбоя в системе соцсети Facebook показывал запрещенный политикой компании контент, охват которых алгоритмы должны были занижать.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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