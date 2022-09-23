Германия оценила экономические потери из-за высоких цен на энергоносители
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Германия оценила экономические потери из-за высоких цен на энергоносители

Германия оценила экономические потери из-за высоких цен на энергоносителиМинистр экономики Хабек: экономические потери ФРГ в 2022 году составят €60 млрд

Министр экономики Германии Роберт Хабек оценил экономические потери страны из-за высоких цен на энергоносители. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в текущем году страна потратит 60 миллиардов евро, в 2023-м — 100 миллиардов. Глава ведомства призвал увеличить государственную поддержку различных компаний в связи с ослаблением их возможностей инвестировать на фоне роста цен на энергоносители.

По данным Reuters, позицию по выделению дополнительных средств на борьбу с кризисом разделяют не все члены правительства Германии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что у ФРГ, которая сталкивается с перспективой серьезной экономии газа, есть три месяца на спасение от кризиса предстоящей зимой. Отмечается, что именно Германия подвержена наиболее серьезным рискам в Европе. По данным издания, отопление почти половины домов в ФРГ обеспечивается именно за счет газа.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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