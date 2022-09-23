Гвинет Пэлтроу рассказала об ошибках прошлого, которые мучают ее до сих пор: "Я предавала себя"
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Гвинет Пэлтроу рассказала об ошибках прошлого, которые мучают ее до сих пор: "Я предавала себя"

Гвинет Пэлтроу рассказала об ошибках прошлого, которые мучают ее до сих пор: "Я предавала себя"

Гвинет Пэлтроу в преддверии 50-летия опубликовала на своем сайте Goop письмо, в котором рассказала об ошибках прошлого, личных границах, а также о принятии своего возраста.

Гвинет Пэлтроу написала, что ей "до сих пор не дают спать по ночам" ошибки, которые она совершала в прошлом, но она надеется, что "извлекла уроки из всех них". Я причиняла людям боль, хотя и не намеренно. Я подводила людей, когда не была тем, кем они хотели меня видеть. Я предавала саму себя, чтобы сохранить отношения. К большому сожалению, так часто я не говорила правду, чтобы избежать каких-то последствий, — написала она.

Пэлтроу призналась, что раньше ей было трудно постоять за себя и установить границы как в личной жизни, так и в карьере, потому что она боялась расстроить людей. Я не говорила слов, которые могли бы избавить от многих последствий и переживаний. Например, "мне это кажется неправильным", "ваши ожидания не соответствуют действительности", "ваше поведение неадекватно", "эти отношения не для меня", "этот проект мне не подходит". Несмотря на это, она не уверена, стала ли бы исправлять эти ошибки, если бы вдруг вернулась в прошлое, поскольку они многому ее научили. Она призналась, что себе 20-летней посоветовала бы защищать свои личные границы.

Как предположили журналисты издания Daily Mail, актриса могла говорить о случае с продюсером Харви Вайнштейном, который был осужден за сексуальные домогательства по отношению к актрисам. Одной из его жертв была Гвинет Пэлтроу. Она ранее признавалась, что за нее тогда заступился Брэд Питт, с которым актриса на тот момент встречалась.

Пэлтроу также рассказала о принятии своего возраста. Она заявила, что делает все ради того, чтобы быть здоровой, но при этом не стремится к тому, чтобы быть идеальной. Пока я делаю все возможное для крепкого здоровья и долголетия, у меня есть мантра. Я принимаю все следы на своем теле, дряблую кожу, морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть идеальной, выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации, бросать вызов логике, бросать вызов человечеству. Я принимаю свою человечность. Гвинет Пэлтроу уделяет много внимания уходу за собой и запустила свою лайфстайл-марку Goop. Ранее Брэд Питт также представил свою линейку гендерно нейтральной уходовой косметики и признался, что на это его вдохновила Гвинет Пэлтроу, которая также "приучила его умываться два раза в день".


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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