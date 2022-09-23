Х интересных фактов про людей, рожденных в год Петуха

Вадим Карасев

Все те, кто был рожден в 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 году, в качестве покровителя имеют Петуха. В Восточном гороскопе это животное является одним из самых необычных и ярких, так что про этих людей можно рассказать много интересного.

Каждый из Восточных Знаков уникален. У люде, рожденных в год Петуха, есть свои положительные и отрицательные стороны в характере, но некоторые черты могут быть скрытыми. Именно о них рассказано далее.

Умение успокоить и утешить

Люди, которые были рождены в момент правления Петуха, обладают редким даром успокаивать душу. Если у их друга или родственника приключилась беда, то такой человек бросит все силы на то, чтобы помочь справиться с эмоциональным напряжением, переживаниями. Слова людей этого Знака могут дать уверенность, заразить оптимизмом. Это мощный и важный дар, который раскрывается не всегда и порой не в полную силу.

Это сентиментальные люди

Мало кто может подумать, что рожденный в год петуха человек может быть сентиментальным, но это действительно так. Просто они этого никому не показывают, ведь не хотят казаться унылыми и консервативными. Они нередко вспоминают прошлое и переживают заново приятные моменты. Они часто скучают по тому, что было, но никогда в этом никому не признаются.

Тяга к манипуляциям

Петухи — манипуляторы с рождения, но делают они это настолько тонко и осторожно, что комар носа не подточит. Никто не догадывается о том, что эти люди могут и практикуют подобное. Они достаточно умны и хитры, чтобы выдать себя, но теперь вы знаете, что к ним нужно относиться с опаской. Они не лишены эмпатии, поэтому, скорее всего, не будут выжимать из вас все соки, но их действия могут иметь определенные неприятные последствия.

Они ненавидят одиночество

Мало кто хорошо переносит длительное уединение, но Петухи просто не могут терпеть подобное состояние. Они искусно лгут, говоря, что им хорошо в любой жизненной ситуации, но на самом деле это не так. Они остро нуждаются в поддержке и в общении с людьми. Без общения им становится очень тоскливо.

Внешность для них наиболее важна

Эти люди всегда оценивают то, как вы выглядите — то, как вы одеты, каков ваш стиль, повадки. Они оценивают вас по голосу, по словам, но только после того, как вы пройдете тест на соответствие по внешности. Рожденные в год этого Восточного животного относятся с пренебрежением ко всем, кто выглядит недостаточно солидно. Само собой, этого они не показывают, чтобы не прослыть невеждами и высокомерными личностями.