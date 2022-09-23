Художница из Кемерово рисует ироничные и забавные комиксы о жизненных казусах, которые происходят с каждым

В нашей жизни чуть ли не каждый день происходит много казусов и забавных ситуаций, которые точно запоминаются нам надолго. Но откладываются они не только в нашей памяти, но и в голове у художницы Яны. Девушка с энтузиазмом наблюдает за происходящим вокруг, складывает это всё в один сюжет и вскоре дарит людям очередной повод для смеха. А спрятан этот повод в комиксе под названием «жиза».

Лето — как кусочек пиццы…

Яна — непрофессиональный художник. Хотя, будучи в декрете, она успела закончить курсы по художке. Но сама девушка не считает, что это можно отнести к достойному образованию. По профессии же Яна — руководитель в HR, но в душе всегда художник-любитель.

Меню поменялось

Непростой выбор

Врач женских душ

Сколько Яна тратит времени на создание очередного комикса? Всё по-разному. Но бывает и такое, что комикс, нарисованный за час, набирает больше миллиона просмотров.

23 февраля vs 8 марта

А секрет успеха её комиксов с миллионным охватом — это вложенная в них любовь с щепоткой юмора, который поймут все.

Типы клиентов в парикмахерской

Загадочный хвостик

Сон превыше всего!

Маленькая сумочка, в которой найдётся ТОЛЬКО всё самое необходимое

У всех ЕСТЬ хобби

Я же говорила, что я так и знала

Нет, давай поговорим

Всё приходит с возрастом — опыт, мудрость и любовь к растениям

Первый ребёнок vs второй

Сфоткай только красиво

А здесь можно убедиться в том, что этот комикс — отражение действительности. Ведь мы не раз вам уже показывали, как парни фоткают своих возлюбленных.

Тогда и сейчас

Что я беру и что я ношу

Женская мудрость гласит: сколько платьев не покупай, всё равно спортивный костюм носить будешь.

Вот в наше время…

Здесь можно найти больше работ Яны, в которых каждый узнает себя.