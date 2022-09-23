Художница из Кемерово рисует ироничные и забавные комиксы о жизненных казусах, которые происходят с каждым
В нашей жизни чуть ли не каждый день происходит много казусов и забавных ситуаций, которые точно запоминаются нам надолго. Но откладываются они не только в нашей памяти, но и в голове у художницы Яны. Девушка с энтузиазмом наблюдает за происходящим вокруг, складывает это всё в один сюжет и вскоре дарит людям очередной повод для смеха. А спрятан этот повод в комиксе под названием «жиза».
Лето — как кусочек пиццы…
Яна — непрофессиональный художник. Хотя, будучи в декрете, она успела закончить курсы по художке. Но сама девушка не считает, что это можно отнести к достойному образованию. По профессии же Яна — руководитель в HR, но в душе всегда художник-любитель.
Меню поменялось
Непростой выбор
Врач женских душ
Сколько Яна тратит времени на создание очередного комикса? Всё по-разному. Но бывает и такое, что комикс, нарисованный за час, набирает больше миллиона просмотров.
23 февраля vs 8 марта
А секрет успеха её комиксов с миллионным охватом — это вложенная в них любовь с щепоткой юмора, который поймут все.
Типы клиентов в парикмахерской
Загадочный хвостик
Сон превыше всего!
Маленькая сумочка, в которой найдётся ТОЛЬКО всё самое необходимое
У всех ЕСТЬ хобби
Я же говорила, что я так и знала
Нет, давай поговорим
Всё приходит с возрастом — опыт, мудрость и любовь к растениям
Первый ребёнок vs второй
Сфоткай только красиво
А здесь можно убедиться в том, что этот комикс — отражение действительности. Ведь мы не раз вам уже показывали, как парни фоткают своих возлюбленных.
Тогда и сейчас
Что я беру и что я ношу
Женская мудрость гласит: сколько платьев не покупай, всё равно спортивный костюм носить будешь.
Вот в наше время…
Здесь можно найти больше работ Яны, в которых каждый узнает себя.