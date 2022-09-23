Иван Ургант опубликовал фото младшей дочери в честь ее дня рождения
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Иван Ургант опубликовал фото младшей дочери в честь ее дня рождения

Иван Ургант опубликовал фото младшей дочери в честь ее дня рождения

Иван Ургант опубликовал в инстаграме* новую фотографию своей младшей дочери Валерии от супруги Натальи Кикнадзе. Валерии исполнилось семь лет.


Дочь Ивана Урганта Валерия

В комментариях подписчики отметили, что девочка очень похожа на своего отца.

Как похожа на вас! Очаровательна! — пишет пользователь @caterina.prih. Сильные гены, Иван Андреевич! — пишет пользователь @sdmid. Папина дочка! — пишет пользователь @svetlana_luck_.

У Ивана Урганта и Натали Кикнадзе три дочери: общие Нина и Валерия и дочь Натальи от первого брака Эрика.

Иван Ургант ранее не раз оказывался в центре скандалов из-за своей политической позиции: он выступил против военной спецоперации РФ на Украине. Позже появились слухи о его отъезде из России, но сам шоумен их опроверг.

Ранее Ургант вернулся к светской жизни: он посетил спектакль "Кабаре" в Театре наций. Там же заметили Аллу Пугачеву, которая ранее вернулась в Россию.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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