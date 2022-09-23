Иван Ургант поделился традиционным фото дочки - именинницы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иван Ургант поделился традиционным фото дочки - именинницы

Иван Ургант поделился традиционным фото дочки - именинницы
Телеведущий Иван Ургант по традиции публикует фото своих дочерей в их день рождения. Так младшая Валерия отметила на днях свое 7-летие. Младшей дочке Ивана Урганта 21 сентября исполнилось семь лет. Валерия серьезна не по годам — именно такой представил ее поклонникам телеведущий. Именинница, несмотря на царящую вокруг атмосферу праздника и воздушные шары, запечатлена очень сосредоточенной. Возможно, виновница торжества только вернулась со школы и пока ей не до поздравлений. Но для родителей ученицы этот день явно праздничный, и Иван Ургант оставил в соцсетях, вместе с кадром любимицы, красное сердечко, которое лучше всего говорит о папиных чувствах.
Валерия растет очень похожей на папу, а еще на свою знаменитую бабушку Нину Ургант. «Копия папы», «Одно лицо с бабушкой!», — отмечают подписчики телеведущего. А вот старшая сестра Леры — Эрика (дочка Натальи Кикнадзе от первого брака) — полная противоположность малышки. Несмотря на то, что Иван Ургант никогда не разделял детей на своих и чужих, девочки выросли совсем разными. Падчерица телеведущего учится основам современного искусства и фотографии в американской школе дизайна Parsons. Недавно она сделала себе большую татуировку Иисуса на спине.
К таким демонстративным жестам родители ученицы одной из дорогих и престижных школ, относятся терпимо. Проявления творческого «я» Иван и его супруга всячески поддерживают. Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе расписались в 2007 году и сейчас воспитывают четверых детей. Сына Нико и дочь Эрику жена шоумена родила в предыдущем браке, а дочерей Нину и Валерию — от Ивана. Валерия получила имя в честь мамы актера, Валерии Киселевой. А Нину назвали в честь любимой бабушки — актрисы Нины Ургант. Телеведущий был очень близок с ней и когда актрисы не стало, с посвятил ей выпуск своей программы на Первом канале, назвал его «Вечерняя Ургант». Вскоре после этого развлекательное шоу закрыли из-за обстановки в мире. Руководство телеканала заявило, что интерес зрителей к развлекательному контенту резко упал, куда больше россиян интересуют новости и аналитические программы.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

Последние новости

В Госдуме высмеяли реакцию западных стран на референдумы на Украине
В Госдуме высмеяли реакцию западных стран на референдумы на Украине
Сестра Фриске трогательно поздравила беременную Орлову, а Спилберг вернулась к бывшему. Соцсети звезд
Сестра Фриске трогательно поздравила беременную Орлову, а Спилберг
Мотоцикл JAWA 250 в отличном состоянии
Мотоцикл JAWA 250 в отличном состоянии
Успех у Овнов, приятные моменты у Рыб: прогноз Таро на 2023 год для всех знаков зодиака
Успех у Овнов, приятные моменты у Рыб: прогноз Таро на 2023 год для
Сербия обещала выступить против исключения России из Совбеза ООН
Сербия обещала выступить против исключения России из Совбеза ООН
Авторы Hellblade 2 используют технологию ИИ для озвучивания персонажей игры
Авторы Hellblade 2 используют технологию ИИ для озвучивания
Нумеролог рассказала о разводе певицы Нюши
Нумеролог рассказала о разводе певицы Нюши
Иван Ургант поделился традиционным фото дочки - именинницы
Иван Ургант поделился традиционным фото дочки - именинницы
Владимир Машков высказался о спецоперации
Владимир Машков высказался о спецоперации
Лера Кудрявцева потеряла сон после мобилизации
Лера Кудрявцева потеряла сон после мобилизации
Российские эксперты рассказали, почему поддерживают референдумы и мобилизацию, объявленную президентом
Российские эксперты рассказали, почему поддерживают референдумы и
ФРГ потребовала у компаний из ЕС прекратить финансирование рудников в России
ФРГ потребовала у компаний из ЕС прекратить финансирование рудников в

Топ на сегодня

Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР для устройства в приемные семьи
Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР
Девушка с выдающимся декольте
Девушка с выдающимся декольте
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики тикают? На свои посмотрите!»
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина нашла свое счастье
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина
Стоит ли покупать тестораскаточную машину на домашнюю кухню
Стоит ли покупать тестораскаточную машину на домашнюю кухню

Еще по теме

Иван Ургант опубликовал новую фотографию дочери Нины в ее день рождения
Иван Ургант опубликовал фото младшей дочери в честь ее дня рождения
Иван Ургант поделился трогательным фото с 6-летней дочкой
Иван Ургант поделился новым снимком младшей дочери в честь ее дня рождения