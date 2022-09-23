Иван Ургант поделился традиционным фото дочки - именинницы

Телеведущий Иван Ургант по традиции публикует фото своих дочерей в их день рождения. Так младшая Валерия отметила на днях свое 7-летие. Младшей дочке Ивана Урганта 21 сентября исполнилось семь лет. Валерия серьезна не по годам — именно такой представил ее поклонникам телеведущий. Именинница, несмотря на царящую вокруг атмосферу праздника и воздушные шары, запечатлена очень сосредоточенной. Возможно, виновница торжества только вернулась со школы и пока ей не до поздравлений. Но для родителей ученицы этот день явно праздничный, и Иван Ургант оставил в соцсетях, вместе с кадром любимицы, красное сердечко, которое лучше всего говорит о папиных чувствах.Валерия растет очень похожей на папу, а еще на свою знаменитую бабушку Нину Ургант. «Копия папы», «Одно лицо с бабушкой!», — отмечают подписчики телеведущего. А вот старшая сестра Леры — Эрика (дочка Натальи Кикнадзе от первого брака) — полная противоположность малышки. Несмотря на то, что Иван Ургант никогда не разделял детей на своих и чужих, девочки выросли совсем разными. Падчерица телеведущего учится основам современного искусства и фотографии в американской школе дизайна Parsons. Недавно она сделала себе большую татуировку Иисуса на спине.К таким демонстративным жестам родители ученицы одной из дорогих и престижных школ, относятся терпимо. Проявления творческого «я» Иван и его супруга всячески поддерживают. Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе расписались в 2007 году и сейчас воспитывают четверых детей. Сына Нико и дочь Эрику жена шоумена родила в предыдущем браке, а дочерей Нину и Валерию — от Ивана. Валерия получила имя в честь мамы актера, Валерии Киселевой. А Нину назвали в честь любимой бабушки — актрисы Нины Ургант. Телеведущий был очень близок с ней и когда актрисы не стало, с посвятил ей выпуск своей программы на Первом канале, назвал его «Вечерняя Ургант». Вскоре после этого развлекательное шоу закрыли из-за обстановки в мире. Руководство телеканала заявило, что интерес зрителей к развлекательному контенту резко упал, куда больше россиян интересуют новости и аналитические программы.