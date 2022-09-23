Из-за чего обувь начинает скрипеть: как убрать неприятный звук при ходьбе

Даже самая хорошая обувь со временем может выйти из строя по нескольким причинам. Она начнет скрипеть, тем самым раздражать ее владельца. Иногда такие звуки способна издавать совершенно новая обувь, а не только та, которая носилась около двух лет. Далее мы расскажем, как убрать скрип в подошве при ходьбе.

Почему появляется скрип в обуви во время ее ношения

В новой обуви этот неприятный звук может появиться из-за брака изделия: тонкие нитки, которыми пришита подошва, некачественный материал и другие различные ошибки во время изготовления. Пыль или песок, который попал между составными частями обуви. Плохая фиксация стельки, которая может расшататься во время постоянной носки обуви, при этом будет издавать скрип. Поврежденный супинатор, который со временем начнет издавать звуки. Некачественно приделанная на фабрике набойка тоже может издавать противный скрип. Кожаная обувь, которая напиталась влагой, способна неприятно «звучать». Различные мелкие трещины на обуви, которые могут появиться со временем, начнут пропускать воздух и воду, а также издавать звук. Если промокшую обувь сушить возле батареи, это может привести к пересыханию материала, из которого она сделана, из-за чего со временем появится неприятный скрип.

Прежде чем купить обувь, необходимо примерить ее и сделать несколько шагов, чтобы понять, качественно она сделана или нет. Если она издает скрип, от нее стоит отказаться, иначе со временем звук станет громче и неприятнее.

Как избавиться от неприятного скрипа обуви во время ношения

Есть немало способов, которые позволят избавиться от неприятного звука. Одни подходят для верхней части обуви, а другие для подошвы: