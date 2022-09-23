Из-за чего обувь начинает скрипеть: как убрать неприятный звук при ходьбе
Даже самая хорошая обувь со временем может выйти из строя по нескольким причинам. Она начнет скрипеть, тем самым раздражать ее владельца. Иногда такие звуки способна издавать совершенно новая обувь, а не только та, которая носилась около двух лет. Далее мы расскажем, как убрать скрип в подошве при ходьбе.
Почему появляется скрип в обуви во время ее ношенияВ новой обуви этот неприятный звук может появиться из-за брака изделия: тонкие нитки, которыми пришита подошва, некачественный материал и другие различные ошибки во время изготовления. Пыль или песок, который попал между составными частями обуви. Плохая фиксация стельки, которая может расшататься во время постоянной носки обуви, при этом будет издавать скрип. Поврежденный супинатор, который со временем начнет издавать звуки. Некачественно приделанная на фабрике набойка тоже может издавать противный скрип. Кожаная обувь, которая напиталась влагой, способна неприятно «звучать». Различные мелкие трещины на обуви, которые могут появиться со временем, начнут пропускать воздух и воду, а также издавать звук. Если промокшую обувь сушить возле батареи, это может привести к пересыханию материала, из которого она сделана, из-за чего со временем появится неприятный скрип.
Прежде чем купить обувь, необходимо примерить ее и сделать несколько шагов, чтобы понять, качественно она сделана или нет. Если она издает скрип, от нее стоит отказаться, иначе со временем звук станет громче и неприятнее.
Как избавиться от неприятного скрипа обуви во время ношения
Есть немало способов, которые позволят избавиться от неприятного звука. Одни подходят для верхней части обуви, а другие для подошвы:
- для смягчения материала и удаления скрипа необходимо использовать жир. Можно брать любой, к примеру, свиной или барсучий. Его необходимо нанести толстым слоем на подошву и швы, а затем оставить на ночь;
- различные масла отлично убирают скрип. К примеру, кокосовое или оливковое хорошо смягчают обувь. Им необходимо тщательно смазать подошву и верх, а потом оставить на 8 часов. Затем промыть мыльной водой и просушить;
- обычная вода способна увлажнить обувь и убрать скрип. Обувь необходимо обернуть влажной тряпкой и дать немного постоять;
- вместо масла можно использовать аэрозольный препарат ВД-40, но для начала необходимо проверить на малозаметном районе обуви, не оставит ли он следов;
- иногда скрип появляется из-за жесткой стельки, поэтому ее необходимо заменить на более мягкую;
- равномерное нагревание обуви при помощи фена поможет избавиться от неприятного скрипа;
- иногда решить проблему скрипа может только профессионал, поэтому необходимо обратиться за помощью к сапожнику. Он ее полностью осмотрит и исправит эту неприятность.