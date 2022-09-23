Эксперт НОМ разъяснила проведение референдумов о присоединении к России

Вадим Карасев

Исполнительный директор НОМ, член Общественной палаты РФ Алена Булгакова рассказала на основании каких правовых актов будут проводиться референдумы и как они соотносятся с действующим международным правом.

Уже завтра в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в пунктах временного размещения беженцев в регионах России начнется голосование на референдумах о присоединении к России. С 23 по 27 сентября эксперты НОМ будут вести экспертный мониторинг референдумов.

Референдумы в каждой из освобожденных территорий проводятся направлены на реализацию права народа на самоопределение, закрепленного в статьях 1 и 55 Устава ООН и сформулированного в качестве "принципа равноправия и самоопределения народов".

Участие в референдумах является свободным и добровольным. Они проводятся на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Эксперт пояснила, что голосование предусматривает два варианта: проведение в помещении для голосования, то есть на избирательном участке, и вне помещения для голосования (на придомовых территориях и на территориях общего пользования) если в населенном пункте нет оборудованного избирательного участка. Территория, где проводится голосование, как и любой избирательный участок, должна быть оборудована таким образом, чтобы возможность волеизъявления с соблюдением тайны голосования была гарантирована.

Участникам референдума будет предложено определить позицию по вопросам дальнейшего развития территорий:

- Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?

- Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?

- Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?

- Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?

Вопросы, вынесенные на референдумы, считаются одобренным, если в поддержку проголосовало более половины граждан, включенных в списки участников референдума.

Наблюдать за ходом голосования, подсчетом голосов и подведением итогов будут общественные, назначенные институтами гражданских институтов территорий, и аккредитованные международные наблюдатели. Выступать в роли наблюдателей могут как граждане освобожденных территорий, так и иностранные граждане, лица без гражданства, представители иностранных и международных организаций и общественных движений.

С 23 по 27 сентября эксперты НОМ также будут вести экспертный мониторинг референдумов.