Как привлечь процветание и удачу в день осеннего равноденствия 23 сентября 2022 года
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Как привлечь процветание и удачу в день осеннего равноденствия 23 сентября 2022 года

Как привлечь процветание и удачу в день осеннего равноденствия 23 сентября 2022 года

Сегодня не самый обычный день. Земля пройдет вокруг Солнца ровно три четверти пути. Это значит, что сегодня день осеннего равноденствия. Это день силы, в который может происходить много интересного и важного.


Привлечь удачу и успех сегодня будет проще, чем обычно, но для этого придется следовать некоторым простым рекомендациям экспертов. Также важно помнить, что сегодня Луна находится в очень благоприятном положении, а также переходит в Деву Меркурий. Это самый благоприятный день сентября, так что не теряйте время даром.

Золотые украшения

В этот день особой силой отметится Солнечная энергетика. Это значит, что доминирующей станет стихия Огня. Золото идеально сочетается с этой стихией, поэтому такие украшения будут приносит максимум пользы. Они дадут вам удачу, веру в себя, мотивацию. Вместе с золотом лучше

Черный и белый цвета

В день равноденствия необходимо помнить о гармонии в образе. Черный и белый оттенки отлично сочетаются друг с другом, поэтому при выборе одежды лучше отдавать предпочтение именно им.


Символ Инь-Ян

Еще один символ гармонии. Поставьте изображение Инь и Ян на заставку в телефоне или на рабочий стол компьютера. Оно привлечет удачу и поможет с достоинством принять все ваши проблемы и неурядицы, а также в нужный момент собраться с мыслями и решить сложную дилемму.

Действуйте обдуманно

В этот день больше всего будет везти людям, которые знают, чего хотят от жизни и понимают, как им стоит действовать дальше. Чтобы не спугнуть удачу, постарайтесь лишний раз не торопиться.

Камни-талисманы

Пользуйтесь правильными камнями-талисманами в этот яркий и благоприятный день. Самыми лучшими из них будут те, которые заключают в себе силу всех четырех стихий. Их энергетика будет максимально сбалансированной. Речь идет о малахите, горном хрустале и яшме. Первый повысит ваш интеллект и упростит принятие решений. Хрусталь стабилизирует самочувствие и даст энергию для движения вперед, а яшма улучшит домашнюю атмосферу.


Загадывайте желание

Постарайтесь в этот день понять, чего вы сейчас хотите больше всего от жизни. Загадайте желание, но ни в коем случае никому о нем не рассказывайте. С высокой вероятностью оно сбудется, но для этого нужно начать действовать, причем уже сейчас. Если загадать желание и продолжать сидеть сложа руки, то ничего не произойдет.

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По материалам: dailyhoro.ru

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