Как привлечь процветание и удачу в день осеннего равноденствия 23 сентября 2022 года

Вадим Карасев

Сегодня не самый обычный день. Земля пройдет вокруг Солнца ровно три четверти пути. Это значит, что сегодня день осеннего равноденствия. Это день силы, в который может происходить много интересного и важного.

Привлечь удачу и успех сегодня будет проще, чем обычно, но для этого придется следовать некоторым простым рекомендациям экспертов. Также важно помнить, что сегодня Луна находится в очень благоприятном положении, а также переходит в Деву Меркурий. Это самый благоприятный день сентября, так что не теряйте время даром.

Золотые украшения

В этот день особой силой отметится Солнечная энергетика. Это значит, что доминирующей станет стихия Огня. Золото идеально сочетается с этой стихией, поэтому такие украшения будут приносит максимум пользы. Они дадут вам удачу, веру в себя, мотивацию. Вместе с золотом лучше

Черный и белый цвета

В день равноденствия необходимо помнить о гармонии в образе. Черный и белый оттенки отлично сочетаются друг с другом, поэтому при выборе одежды лучше отдавать предпочтение именно им.

Символ Инь-Ян

Еще один символ гармонии. Поставьте изображение Инь и Ян на заставку в телефоне или на рабочий стол компьютера. Оно привлечет удачу и поможет с достоинством принять все ваши проблемы и неурядицы, а также в нужный момент собраться с мыслями и решить сложную дилемму.

Действуйте обдуманно

В этот день больше всего будет везти людям, которые знают, чего хотят от жизни и понимают, как им стоит действовать дальше. Чтобы не спугнуть удачу, постарайтесь лишний раз не торопиться.

Камни-талисманы

Пользуйтесь правильными камнями-талисманами в этот яркий и благоприятный день. Самыми лучшими из них будут те, которые заключают в себе силу всех четырех стихий. Их энергетика будет максимально сбалансированной. Речь идет о малахите, горном хрустале и яшме. Первый повысит ваш интеллект и упростит принятие решений. Хрусталь стабилизирует самочувствие и даст энергию для движения вперед, а яшма улучшит домашнюю атмосферу.

Загадывайте желание

Постарайтесь в этот день понять, чего вы сейчас хотите больше всего от жизни. Загадайте желание, но ни в коем случае никому о нем не рассказывайте. С высокой вероятностью оно сбудется, но для этого нужно начать действовать, причем уже сейчас. Если загадать желание и продолжать сидеть сложа руки, то ничего не произойдет.