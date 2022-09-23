Как сохранить спокойствие во время всеобщей паники?

Эксперт рассказал, что нужно делать в тяжелое время. Последние события в мире заставляют многих с тревогой смотреть в будущее. Еще недавно люди беспокоились из-за пандемии коронавируса, а теперь обострилась политическая ситуация. Как же справиться с негативными эмоциями и принять трезвые решения? За последние месяцы спрос на антидепрессанты в России увеличился на 66%. Негативные новости потоком льются из всех источников, которые только загоняют человека в угол. Многие специалисты советуют ограничить потребление информации до одного раза в день. Избыток новостей может только усилить тревогу и ухудшить физическое состояние в целом. Тем не менее, не стоит замыкаться в себе. Если вы испытываете чрезмерное беспокойство, обратитесь к близкому человеку. Пусть он выслушает вас хотя бы на протяжении 30 минут. Здесь главное выговориться, а не обсудить проблему, затем переходите на отвлеченные темы. «Обратная связь здесь не важна, она будет скорее тренажером для страха и тревоги. Если у слушающего возникнет необходимость поделиться, участники диалога могут поменяться ролями», — советует психолог Олег Сурков, цитируют «Известия». В ситуации, на которую вы действительно не можете повлиять, найдите зону, где вы почувствуете себя полезным. Например, благотворительность, волонтерская деятельность или помощь близким. «Сейчас как никогда важно соблюдать режим и выполнять рутинные дела. Для стабильности психике нужна структурность и повторяемость биологических режимов, в первую очередь — сна и еды. Внимательно следите за качеством сна и регулярностью приема пищи. Тем, у кого начались проблемы со сном и питанием, необходимо экстренно обратиться к врачам», — говорит психоаналитический психолог Надежда Кутузова. Ученые доказали, что физические упражнения подавляют стресс. С этим отлично справляются бег или легкие аэробные нагрузки, например, прогулка на свежем воздухе, йога. Если активности не для вас, то попробуйте заняться медитацией. Данная практика помогает успокоить ум. Главное — заботьтесь о своем ментальном и физическом здоровье. А в данное время важно сохранять трезвость ума, чтобы действовать обдуманно в критической ситуации, не поддаваясь импульсивным порывам.