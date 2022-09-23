"Каждой второй солистки домогался": блогер осудила Константина Меладзе за измены жене

Вадим Карасев

59-летний композитор Константин Меладзе и его жена певица Вера Брежнева после начала спецоперации переехали в Италию. Регулярно появляются слухи о разладе в их семье, а кто-то уже считает, что они давно развелись.

На фоне всего этого то и дело всплывает информация о прошлом Веры и Константина. В этот раз продюсеру напомнила о его скандалах блогер Любовь Терлецкая.

Меладзе был женат на Яне Сумм 20 лет, но в 2013 году развелся. Причиной тому послужил роман с Брежневой, который потом подтвердила и сама экс-жена музыканта. "В 2005 году измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее", — признавалась Сумм.



Терлецкая считает, что человеку, который 8 лет обманывал жену, доверять нельзя. Она также раскритиковала родителей, которые отправляли детей на шоу "Хочу в "ВИА Гру", в котором им пришлось иметь дело с Константином.

Мама Дианы Иваницкой считала продюсера очень надежным человеком и не побоялась отдать дочь под его крыло. Константину, который, по словам каждой второй солистки группы, домогался ее? Да, ему не страшно доверить дочь, он такой святой.

Если вспомнить, то на Меладзе действительно нередко жаловались. Ани Лорак говорила, что их сотрудничество было в слишком "личной плоскости" и она решила его прекратить. Певица Оля Полякова и вовсе напрямую обвиняла продюсера в домогательствах.



Анна Седокова и Татьяна Найник тоже говорили, что в коллективе важнее были размер груди и внешность женщин, нежели талант. Впрочем, Надежда Грановская и Альбина Джанабаева это отрицают.