"Каждой второй солистки домогался": блогер осудила Константина Меладзе за измены жене
59-летний композитор Константин Меладзе и его жена певица Вера Брежнева после начала спецоперации переехали в Италию. Регулярно появляются слухи о разладе в их семье, а кто-то уже считает, что они давно развелись.
На фоне всего этого то и дело всплывает информация о прошлом Веры и Константина. В этот раз продюсеру напомнила о его скандалах блогер Любовь Терлецкая.
Меладзе был женат на Яне Сумм 20 лет, но в 2013 году развелся. Причиной тому послужил роман с Брежневой, который потом подтвердила и сама экс-жена музыканта. "В 2005 году измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее", — признавалась Сумм.
Терлецкая считает, что человеку, который 8 лет обманывал жену, доверять нельзя. Она также раскритиковала родителей, которые отправляли детей на шоу "Хочу в "ВИА Гру", в котором им пришлось иметь дело с Константином.
Если вспомнить, то на Меладзе действительно нередко жаловались. Ани Лорак говорила, что их сотрудничество было в слишком "личной плоскости" и она решила его прекратить. Певица Оля Полякова и вовсе напрямую обвиняла продюсера в домогательствах.
Анна Седокова и Татьяна Найник тоже говорили, что в коллективе важнее были размер груди и внешность женщин, нежели талант. Впрочем, Надежда Грановская и Альбина Джанабаева это отрицают.