Кремль объяснил статус атак ВСУ на Донбасс после референдума
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Кремль объяснил статус атак ВСУ на Донбасс после референдума

Кремль объяснил статус атак ВСУ на Донбасс после референдумаПесков приравнял вероятные атаки по Донбассу после референдума к нападению на Россию

Вероятные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территориям Донбасса, Запорожья и Херсонской области после принятия положительного решения на референдумах будут приравниваться к нападению на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Безусловно», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов о статусе подобных атак.

Также Песков объяснил, что в случае присоединения указанных территорий на них будет распространяться Конституция РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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