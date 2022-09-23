Лера Кудрявцева потеряла сон после мобилизации

Ведущая Лера Кудрявцева призналась что постоянно плачет. Телеведущая призналась, что новость о частичной мобилизации в России ошеломила ее. Знаменитость сильно переживает за ребят, которые отправятся по призыву, при этом сама готова помочь стране, если это понадобится. Ее сын Жан тоже сказал, что «надо, так надо».Кудрявцева не скрывает, что до сих пор находится в эмоционально тяжелом состоянии, из-за которого не может спать. А все из-за того, что она переживает за судьбу российских призывников. «Лежу, смотрю на пацанов, и слезы просто сами текут», — написала в личном блоге Кудрявцева.