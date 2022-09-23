Лера Кудрявцева потеряла сон после мобилизации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лера Кудрявцева потеряла сон после мобилизации

Лера Кудрявцева потеряла сон после мобилизации
Ведущая Лера Кудрявцева призналась что постоянно плачет. Телеведущая призналась, что новость о частичной мобилизации в России ошеломила ее. Знаменитость сильно переживает за ребят, которые отправятся по призыву, при этом сама готова помочь стране, если это понадобится. Ее сын Жан тоже сказал, что «надо, так надо».
Кудрявцева не скрывает, что до сих пор находится в эмоционально тяжелом состоянии, из-за которого не может спать. А все из-за того, что она переживает за судьбу российских призывников. «Лежу, смотрю на пацанов, и слезы просто сами текут», — написала в личном блоге Кудрявцева.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

Последние новости

В Госдуме высмеяли реакцию западных стран на референдумы на Украине
В Госдуме высмеяли реакцию западных стран на референдумы на Украине
Сестра Фриске трогательно поздравила беременную Орлову, а Спилберг вернулась к бывшему. Соцсети звезд
Сестра Фриске трогательно поздравила беременную Орлову, а Спилберг
Мотоцикл JAWA 250 в отличном состоянии
Мотоцикл JAWA 250 в отличном состоянии
Успех у Овнов, приятные моменты у Рыб: прогноз Таро на 2023 год для всех знаков зодиака
Успех у Овнов, приятные моменты у Рыб: прогноз Таро на 2023 год для
Сербия обещала выступить против исключения России из Совбеза ООН
Сербия обещала выступить против исключения России из Совбеза ООН
Авторы Hellblade 2 используют технологию ИИ для озвучивания персонажей игры
Авторы Hellblade 2 используют технологию ИИ для озвучивания
Нумеролог рассказала о разводе певицы Нюши
Нумеролог рассказала о разводе певицы Нюши
Иван Ургант поделился традиционным фото дочки - именинницы
Иван Ургант поделился традиционным фото дочки - именинницы
Владимир Машков высказался о спецоперации
Владимир Машков высказался о спецоперации
Лера Кудрявцева потеряла сон после мобилизации
Лера Кудрявцева потеряла сон после мобилизации
Российские эксперты рассказали, почему поддерживают референдумы и мобилизацию, объявленную президентом
Российские эксперты рассказали, почему поддерживают референдумы и
ФРГ потребовала у компаний из ЕС прекратить финансирование рудников в России
ФРГ потребовала у компаний из ЕС прекратить финансирование рудников в

Топ на сегодня

Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР для устройства в приемные семьи
Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР
Девушка с выдающимся декольте
Девушка с выдающимся декольте
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики тикают? На свои посмотрите!»
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина нашла свое счастье
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина
Стоит ли покупать тестораскаточную машину на домашнюю кухню
Стоит ли покупать тестораскаточную машину на домашнюю кухню

Еще по теме

Лера Кудрявцева решила сменить имидж (фото)
Лера Кудрявцева готова пойти воевать ради защиты Родины
Сын Леры Кудрявцевой готов встать на защиту родины
Лера Кудрявцева показала, как избавляется от отеков на лице