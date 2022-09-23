Максимальное пособие по беременности и родам вырастет в России в полтора раза

Вадим Карасев

Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет в полтора раза до 2024 года

Максимальный размер пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 года вырастет до 2024 года в полтора раза в сравнении с 2022 годом. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Социального фонда.

Согласно документу, за полтора года предельный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 33 282 рублей в месяц. При этом к 2024 году он составит 49 123 рубля в месяц, а к 2025 году — 66 330 рублей в месяц.

Предельный размер пособия по беременности и родам, как уточняется, в 2023-м увеличится до 83 204 рублей в месяц, в 2024-м — до 122 808 рублей в месяц, а в 2025-м — до 165 826 рублей в месяц. Помимо этого, как отмечается в пояснительной записке, при продолжительности декрета в 140 календарных дней максимальный размер пособия составит 383 179 рублей в 2023-м, 565 562 рубля — в 2024-м, и 763 671 рубль — в 2025-м.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России с 1 января 2023 года введут универсальное пособие для семей с низкими доходами. «Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет», — пояснил он.