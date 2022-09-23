Маргарита Симоньян рассказала о самой лучшей диете в мире
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Маргарита Симоньян рассказала о самой лучшей диете в мире

Маргарита Симоньян рассказала о самой лучшей диете в мире
Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, как ей удалось похудеть. Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила пользователям соцсети, заметившим, что она в последнее время изменилась и очень хорошо выглядит. «Похудела, девочки, просто похудела. После третьих родов сразу села на лучшую в мире диету — «не жрать» называется. Попробуйте», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Подписчицы оценили юмор журналистки, но признались, что унять аппетит бывает очень трудно, особенно если жизнь — это постоянный стресс. Днем ранее Симоньян предложила списать долги мобилизованным россиянам. «Мужики идут кровь проливать. Жизнью рисковать. Нас с вами защищать. И вернутся не все», — написала она.
# Шоу-бизнес Симоньян Маргарита
По материалам: z-aya

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