Маргарита Симоньян рассказала о самой лучшей диете в мире

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, как ей удалось похудеть. Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила пользователям соцсети, заметившим, что она в последнее время изменилась и очень хорошо выглядит. «Похудела, девочки, просто похудела. После третьих родов сразу села на лучшую в мире диету — «не жрать» называется. Попробуйте», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.Подписчицы оценили юмор журналистки, но признались, что унять аппетит бывает очень трудно, особенно если жизнь — это постоянный стресс. Днем ранее Симоньян предложила списать долги мобилизованным россиянам. «Мужики идут кровь проливать. Жизнью рисковать. Нас с вами защищать. И вернутся не все», — написала она.