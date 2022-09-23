Мексика отказалась вводить не одобренные Совбезом ООН санкции
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Мексика отказалась вводить не одобренные Совбезом ООН санкции

Мексика отказалась вводить не одобренные Совбезом ООН санкцииМексика заявила, что поддержит только те санкции против России, которые одобрены СБ ООН

Мексика поддержит только те санкции против России, которые будут одобрены Советом Безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщил журналистам глава МИД Мексики Марсело Эбрард на полях Генассамблеи (ГА) ООН.

Министр заявил, что мексиканская сторона не станет отказываться от собственных интересов. «Мы будем принимать решение, исходя из наших интересов. Мы не будем вводить санкции, кроме международных, одобренных Советом Безопасности ООН», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что власти Мексики начали работу над продвижением плана своего видения по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом Эбрард рассказал корреспонденту «Ленты.ру». Дипломат уточнил, что на данный момент Мехико ожидает ответа от других стран по этому вопросу.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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