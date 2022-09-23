Минцифры уточнило список документов в военкомат для IT-специалистов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минцифры уточнило список документов в военкомат для IT-специалистов

Минцифры уточнило список документов в военкомат для IT-специалистовМинцифры уточнило список документов, которые IT-специалист должен взять в военкомат

Минцифры России уточнило список документов, которые IT-специалист должен взять в военкомат, если он уже получил повестку, но имеет право на отсрочку. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Так, необходимо иметь с собой для предъявления оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении профессионального высшего образования, вписку из реестра государственной аккредитации компании-работодателя, заверенную генеральным директором или уполномоченным лицом.

Также в Минцифры рекомендовали принести справку, подписанную гендиректором, о том, что сотрудник «задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры».

Ранее юрист, член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов рассказал, что по закону повестку в руки должно вручать исключительно лицо, уполномоченное военным комиссариатом. Он также сообщил, что во вручении повестки может принимать участие работодатель гражданина.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Минцифры уточнило список документов в военкомат для IT-специалистов
Минцифры уточнило список документов в военкомат для IT-специалистов
Представили аксессуары VelocityOne для Xbox, которые позволят ощутить максимальный реализм
Представили аксессуары VelocityOne для Xbox, которые позволят ощутить
Подборка забавных твитов обо всем - 23.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 23.09.2022 (15 фото)
«Живот накладной!»: Ольгу Орлову обвинили в фальшивой беременности
«Живот накладной!»: Ольгу Орлову обвинили в фальшивой беременности
Татьяна Брухунова в шоке от травли из-за спецоперации
Татьяна Брухунова в шоке от травли из-за спецоперации
Ольга Орлова боится получить от мужа за фото с ним
Ольга Орлова боится получить от мужа за фото с ним
Дочь Александра Малинина нашла себе жениха
Дочь Александра Малинина нашла себе жениха
Екатерина Варнава осталась без работы после разрыва с Молочниковым
Екатерина Варнава осталась без работы после разрыва с Молочниковым
Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.09.2022 (15 фото)
Неизвестные напали на журналиста «России 24»
Неизвестные напали на журналиста «России 24»
Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания
Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания
Стало известно о призыве 59-летнего российского лейтенанта
Стало известно о призыве 59-летнего российского лейтенанта

Топ на сегодня

Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР для устройства в приемные семьи
Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР
Девушка с выдающимся декольте
Девушка с выдающимся декольте
Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом
Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики тикают? На свои посмотрите!»
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина нашла свое счастье
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина

Еще по теме

В Минцифры назвали категории россиян с правом на отсрочку от мобилизации
Правительство уточнило правила аккредитации образовательной деятельности
Юрист перечислил правила вручения повестки в условиях частичной мобилизации
Не получивших повестку призывников в Российской Федерации предлагают считать уклонистами