Наташа Королева показала себя в естественном виде

49-летняя певица Наташа Королева не боится позировать без косметики и укладки в домашней обстановке. Яркой внешностью Наташа Королева, конечно, обязана родителям и себе самой – певица тщательно ухаживает за фигурой и лицом. Многие женщины при полном параде и без макияжа – это практически два разных человека. 49-летняя артистка в соцсетях поделилась снимком, на котором видно, что дома при муже, в отличие от сцены, Наташа спокойно расхаживает без капли мейка. Фанаты рассмотрели на лице любимой певицы морщинки и круги под глазами. «Ресницы отклеила, тоналку с курносого носа смыла», «На себя даже не похожа», «Как самая обычная домохозяйка», — прокомментировали фотографию подписчики.Впрочем, не удивительно, что Наташа Королева смело позирует крупным планом, без грамма косметики. Подписчики отмечают, что у нее очень гладкая, сияющая кожа, нет морщинок, и выглядит она куда моложе своего возраста. Так чего бы и не сняться на камеру в домашнем виде? Уж 49 лет артистке точно не дашь. Правда, сама Наташа недавно призналась, что с каждым годом все меньше хочет праздновать свой день рождения.«Когда раньше старшие друзья говорили такое, я не верила им, не воспринимала серьезно. А сейчас сама это ощущаю, и мне хочется, чтобы очередной день рождения просто побыстрее прошел. На самом деле возраст, цифры в паспорте — дело относительное. Главное, как себя ощущаешь. Я чувствую себя где-то лет на 25—30. Остается только и выглядеть на такой возраст!»— рассказала певица в интервью «7Дней».