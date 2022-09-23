Неизвестные напали на журналиста «России 24»

Вадим Карасев

На журналиста «Россия 24» Бекмамбетова напали после суда по делу нотариуса МО Смирнова

На ведущего программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» Сервера Бекмамбетова напали у Пресненского суда после заседания по делу главы нотариальной палаты Московской области (МО) Станислава Смирнова, отправленного под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Москве.

«Из опубликованного видео следует, что 23 сентября 2022 года вблизи Пресненского районного суда Москвы к корреспонденту программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24", действующему по редакционному заданию, применена физическая сила неизвестными лицами», — говорится в заявлении.

Следователи начали доследственную проверку в отношении напавших на журналиста неизвестных лиц. «В настоящее время следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», — отметили в ведомстве.

По информации СМИ, корреспондент «России 24» пытался взять комментарий у отправленного под домашний арест Станислава Смирнова, однако на него напали люди из окружения нотариуса.

23 сентября суд отправил Станислава Смирнова под домашний арест. Следствие полагает, что он виновен в коммерческом подкупе.

По данным следствия, Смирнов запросил пять миллионов рублей за назначение сына знакомой на должность нотариуса в одном из нотариальных округов Московской области. Он сам предложил женщине трудоустроить ее сына. Мужчину задержали при получении денег в его служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.