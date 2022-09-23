Неподходящие условия: почему яйца нельзя хранить в дверце холодильника
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Неподходящие условия: почему яйца нельзя хранить в дверце холодильника

Неподходящие условия: почему яйца нельзя хранить в дверце холодильника

Дверца холодильника совершенно не подходит для хранения яиц. Все из-за резкой смены температуры, которая происходит во время открывания холодильной камеры. Тем не менее многие хозяйки об этом забывают и продолжают неправильно хранить продукты питания, которые из-за этого быстро пропадают. Читайте далее, почему яйца нельзя держать в дверце холодильника.

Для каких продуктов подходит верхняя полка холодильника

Эта полка подходит для еды, которая уже готова к употреблению. Как правило, такую пищу стоит держать подальше от сырых продуктов. Исключением являются различные овощи и фрукты, которые можно хранить на одной тарелке.

Какие продукты можно хранить на средней полке

Именно на ней необходимо хранить яйца, но ни в коем случаем не в дверце холодильника. При любом открывании будет резко меняться температура, которая плохо сказывается на продуктах. Чем прохладнее, тем для них лучше — об этом забывать не стоит.


Для каких продуктов питания подходит нижняя полка

Это лучшее место для хранения фарша, мясных и рыбных продуктов. Их необходимо сложить в контейнер, который должен плотно закрываться крышкой, чтобы они оставались свежими продолжительное время. Также этот метод не позволит распространяться бактериям, которые содержаться в сыром мясе.

Полки в дверце холодильника

Есть продукты питания, для которых не так важна более низкая температура. Полки в дверце холодильника являются самой теплой зоной из всех. По этой причине они отлично подходят для хранения различных молокопродуктов, соусов и напитков.

Где можно хранить овощи и фрукты

Если холодильник оснащен дополнительными ящиками, это отличное место для хранения овощей и фруктов. Если они не предусмотрены, не стоит волноваться. Главное помнить, что яблоки не рекомендуется держать рядом с другими овощами или фруктами. И для этого есть причина.

«Они выделяют этиленовый газ, из-за которого овощи и фрукты быстрее портятся. Но сперва они дозревают до необходимой кондиции. Поэтому если у вас есть недоспелые помидоры или сливы, положите рядом с ними яблоко», — рассказала в своем блоге эксперт по пищевой безопасности профильного австралийского института Мишель Босевски.

Лучше всего их держать отдельно от всех продуктов в полиэтиленовом кульке. Тем не менее яблоко можно положить к луку, чтобы предотвратить его прорастание.

Перед тем как поместить фрукты и овощи в специальные отсеки, стоит застелить дно бумагой, чтобы она впитала излишнюю влагу, а продукты питания продолжительное время оставались свежими. Хвостики бананов можно обмотать фольгой, тогда они будут храниться намного дольше, чем обычно.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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