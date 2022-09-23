Нумеролог рассказала о разводе певицы Нюши
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нумеролог рассказала о разводе певицы Нюши

Нумеролог рассказала о разводе певицы Нюши
Певица Нюша заговорила об изменах. В Сети обсуждают возможный развод Нюши после её откровений на тему случившейся измены. Артистка уверена, что у них с мужем получится извлечь из кризиса правильные выводы и сохранить брак. Нумеролог Елена Солнечная подтверждает, что звездную пару действительно не ждет развод в ближайшие пару лет. Потом их отношения пройдут ещё одну проверку — начнется новый период измен. Как считает эксперт, устоять перед соблазном будет сложно и мужу певицы Игорю Сивову, и самой певице. У обоих в датах рождения есть цифра «6», которая указывает на то, что им сложно контролировать внутренние порывы. Солнечная указала, что к 2025 году Нюша будет находиться на грани развода, но при желании она сможет спасти семью.
«Их задача — устоять от этих искушений, которые предоставляет им жизнь. Если они ценят друг друга, то этих измен не будет»,— цитирует нумеролога «Пятый канал». Ранее, между прочим, была озвучена версия о том, что Сивов изменил супруге с её лучшей подругой Викторией Лопыревой. Модель в прошлом уже была однажды замечена в интрижке с чужим мужем. Что касается Игоря, то он открыто проявляет интерес к блондинки и оценивает её откровенные фото в сети. В качестве оправдания муж Нюши недавно сообщил, что измены в браке случаются тогда, когда кто-то из партнеров теряет сексуальность. При этом известно, что проблемы в семье начались, когда певица ждала второго ребенка.   
# Шоу-бизнес Нюша, певица
По материалам: z-aya

Последние новости

В Госдуме высмеяли реакцию западных стран на референдумы на Украине
В Госдуме высмеяли реакцию западных стран на референдумы на Украине
Сестра Фриске трогательно поздравила беременную Орлову, а Спилберг вернулась к бывшему. Соцсети звезд
Сестра Фриске трогательно поздравила беременную Орлову, а Спилберг
Мотоцикл JAWA 250 в отличном состоянии
Мотоцикл JAWA 250 в отличном состоянии
Успех у Овнов, приятные моменты у Рыб: прогноз Таро на 2023 год для всех знаков зодиака
Успех у Овнов, приятные моменты у Рыб: прогноз Таро на 2023 год для
Сербия обещала выступить против исключения России из Совбеза ООН
Сербия обещала выступить против исключения России из Совбеза ООН
Авторы Hellblade 2 используют технологию ИИ для озвучивания персонажей игры
Авторы Hellblade 2 используют технологию ИИ для озвучивания
Нумеролог рассказала о разводе певицы Нюши
Нумеролог рассказала о разводе певицы Нюши
Иван Ургант поделился традиционным фото дочки - именинницы
Иван Ургант поделился традиционным фото дочки - именинницы
Владимир Машков высказался о спецоперации
Владимир Машков высказался о спецоперации
Лера Кудрявцева потеряла сон после мобилизации
Лера Кудрявцева потеряла сон после мобилизации
Российские эксперты рассказали, почему поддерживают референдумы и мобилизацию, объявленную президентом
Российские эксперты рассказали, почему поддерживают референдумы и
ФРГ потребовала у компаний из ЕС прекратить финансирование рудников в России
ФРГ потребовала у компаний из ЕС прекратить финансирование рудников в

Топ на сегодня

Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР для устройства в приемные семьи
Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР
Девушка с выдающимся декольте
Девушка с выдающимся декольте
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики тикают? На свои посмотрите!»
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина нашла свое счастье
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина
Стоит ли покупать тестораскаточную машину на домашнюю кухню
Стоит ли покупать тестораскаточную машину на домашнюю кухню

Еще по теме

Фанаты Нюши вычислили любовницу ее мужа
Дочка Нюши заговорила о смене имени
Нюша определилась со свадебным нарядом
На мужа Нюши набросились ее поклонники за измену