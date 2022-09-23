Нумеролог рассказала о разводе певицы Нюши

Певица Нюша заговорила об изменах. В Сети обсуждают возможный развод Нюши после её откровений на тему случившейся измены. Артистка уверена, что у них с мужем получится извлечь из кризиса правильные выводы и сохранить брак. Нумеролог Елена Солнечная подтверждает, что звездную пару действительно не ждет развод в ближайшие пару лет. Потом их отношения пройдут ещё одну проверку — начнется новый период измен. Как считает эксперт, устоять перед соблазном будет сложно и мужу певицы Игорю Сивову, и самой певице. У обоих в датах рождения есть цифра «6», которая указывает на то, что им сложно контролировать внутренние порывы. Солнечная указала, что к 2025 году Нюша будет находиться на грани развода, но при желании она сможет спасти семью.«Их задача — устоять от этих искушений, которые предоставляет им жизнь. Если они ценят друг друга, то этих измен не будет»,— цитирует нумеролога «Пятый канал». Ранее, между прочим, была озвучена версия о том, что Сивов изменил супруге с её лучшей подругой Викторией Лопыревой. Модель в прошлом уже была однажды замечена в интрижке с чужим мужем. Что касается Игоря, то он открыто проявляет интерес к блондинки и оценивает её откровенные фото в сети. В качестве оправдания муж Нюши недавно сообщил, что измены в браке случаются тогда, когда кто-то из партнеров теряет сексуальность. При этом известно, что проблемы в семье начались, когда певица ждала второго ребенка.