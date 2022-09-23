Ольга Орлова боится получить от мужа за фото с ним

Певица и ведущая Ольга Орлова поделилась редким снимком с мужем. Артистка разместила в Сети кадр с мужем, который накануне отметил день рождения. Она ранее говорила, что Валера не хочет становиться частью её публичной жизни. По этой причине супруги избегают совместных появлений на мероприятиях, где собирается большое количество прессы. На фото супруг звезды позирует рядом с женой, немного спрятавшись за её спиной. Фанатов Орловой умилил совместный снимок пары. Кадр прокомментировали и друзья Ольги: Ксения Бородина, Анна Семенович, Эвелина Блёданс, Влад Кадони и многие другие. Все они в один голос желают супругам большого счастья и любви. «Мой самый добрый, самый заботливый, самый понимающий человек на земле! Лучший мужчина, лучший друг, лучший муж! Завтра я получу за то, что выложила наше совместное фото, но это будет завтра… А сегодня я просто хотела сказать, как сильно я тебя люблю» — написала Орлова.Как известно, бывшая звезда «Блестящих» вышла замуж за бизнесмена осенью 2020 года. Ольга несколько месяцев скрывала от публики, что сыграла свадьбу с мужчиной, который старше её на 10 лет. По рассказам артистки, она встретила будущего мужа в ресторане, куда её привела подруга. Инициативу при знакомстве проявил Валерий, правда, перед этим полтора часа никак не мог решиться сделать первый шаг. Напомним, что недавно Орлова отметила день рождения еще одного близкого человека — своей матери. Ей исполнилось 75 лет, но ей удается выглядеть почти ровесницей своей известной дочери.