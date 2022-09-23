Ольга Орлова показала округлившийся живот

Ведущая и певица Ольга Орлова в 44-года забеременела. Много лет артистка, воспитывающая единственного сына, мечтала о втором ребенке. И вот сегодня Ольга Орлова поделилась радостной новостью — совсем скоро у нее появится малыш. Певица находится на приличном сроке беременности. 44-летняя Орлова опубликовала в личном блоге видео, на котором нельзя не заметить ее округлившихся форм. «Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь!» — расчувствовалась она. Подписчики артистки поздравляют ее с важным событием и желают счастья. «Оля, какое событие! Рада за вас!»; «Какая ты красивая! И как умудрялась скрывать!»; «Боже, это радость! Здоровья вам!»; «Олечка, поздравляю тебя с мужем! Берегите друг друга!» — отмечают пользователи Сети.Это событие не обошла стороной и близкая подруги Ольги, телеведущая Ксения Бородина. «Восхищаюсь тобой… Ты маленькая, но очень сильная», — призналась Ксюша. Напомним, в 2021 году Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий, который старше ее на 10 лет. Мужчина ведет непубличный образ жизни и не любит, когда артистка светит его в соцсети. К слову, предприниматель прекрасно ладит с 21-летним сыном Ольги Артемом от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым. Пока неизвестно, как наследник Орловой отреагировал на скорое прибавление в семье. А ведь недавно Ольга признавалась, что давно мечтала о втором ребенке. Также дала понять, мол, прекрасно знает об ощущениях, которые испытывает женщина после выкидыша... «Просто принять, что неудачи случаются. Поверьте, я знаю об этом не понаслышке… Но все будет хорошо, у вас обязательно все получится!» — как-то откровенничала она с одной из подписчиц.