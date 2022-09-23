Ольга Орлова показала округлившийся живот
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Орлова показала округлившийся живот

Ольга Орлова показала округлившийся живот
Ведущая и певица Ольга Орлова в 44-года забеременела. Много лет артистка, воспитывающая единственного сына, мечтала о втором ребенке. И вот сегодня Ольга Орлова поделилась радостной новостью — совсем скоро у нее появится малыш. Певица находится на приличном сроке беременности. 44-летняя Орлова опубликовала в личном блоге видео, на котором нельзя не заметить ее округлившихся форм. «Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь!» — расчувствовалась она. Подписчики артистки поздравляют ее с важным событием и желают счастья. «Оля, какое событие! Рада за вас!»; «Какая ты красивая! И как умудрялась скрывать!»; «Боже, это радость! Здоровья вам!»; «Олечка, поздравляю тебя с мужем! Берегите друг друга!» — отмечают пользователи Сети.
Это событие не обошла стороной и близкая подруги Ольги, телеведущая Ксения Бородина. «Восхищаюсь тобой… Ты маленькая, но очень сильная», — призналась Ксюша. Напомним, в 2021 году Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий, который старше ее на 10 лет. Мужчина ведет непубличный образ жизни и не любит, когда артистка светит его в соцсети. К слову, предприниматель прекрасно ладит с 21-летним сыном Ольги Артемом от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым. Пока неизвестно, как наследник Орловой отреагировал на скорое прибавление в семье. А ведь недавно Ольга признавалась, что давно мечтала о втором ребенке. Также дала понять, мол, прекрасно знает об ощущениях, которые испытывает женщина после выкидыша... «Просто принять, что неудачи случаются. Поверьте, я знаю об этом не понаслышке… Но все будет хорошо, у вас обязательно все получится!» — как-то откровенничала она с одной из подписчиц.  
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Польша готовится к открытию альтернативы "Северного потока"
Польша готовится к открытию альтернативы "Северного потока"
Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете на фоне мобилизации
Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете на фоне
Ольга Орлова показала округлившийся живот
Ольга Орлова показала округлившийся живот
Ольга Орлова станет матерью во второй раз
Ольга Орлова станет матерью во второй раз
В России захотели заморозить выплаты по кредитам для участников СВО
В России захотели заморозить выплаты по кредитам для участников СВО
Запреты православных праздников 24 и 25 сентября: можно ли в эти выходные работать и посещать кладбище
Запреты православных праздников 24 и 25 сентября: можно ли в эти
В МИД России оценили реакцию США на перевод сил сдерживания в особый режим
В МИД России оценили реакцию США на перевод сил сдерживания в особый
Белую приставку Xbox Series X обнаружили в рекламе Logitech
Белую приставку Xbox Series X обнаружили в рекламе Logitech
От России выберут претендента на «Оскар»
От России выберут претендента на «Оскар»
Кремль объяснил статус атак ВСУ на Донбасс после референдума
Кремль объяснил статус атак ВСУ на Донбасс после референдума
Полина Гагарина шокировала своим внешним видом
Полина Гагарина шокировала своим внешним видом
Неподходящие условия: почему яйца нельзя хранить в дверце холодильника
Неподходящие условия: почему яйца нельзя хранить в дверце холодильника

Топ на сегодня

15 участниц реалити «Новые пацанки». Разбираемся, кто есть кто
15 участниц реалити «Новые пацанки». Разбираемся, кто есть кто
Полна решимости: перед отъездом в США Меган Маркл попросила короля Карла III о личной встрече
Полна решимости: перед отъездом в США Меган Маркл попросила короля
Отрисовка фона масляными красками в исполнении умелого художника
Отрисовка фона масляными красками в исполнении умелого художника
Лавров заявил о попытках Запада превратить ООН в площадку для демонизации России
Лавров заявил о попытках Запада превратить ООН в площадку для
Юрист перечислил правила вручения повестки в условиях частичной мобилизации
Юрист перечислил правила вручения повестки в условиях частичной

Еще по теме

Ольга Орлова станет матерью во второй раз
Ольга Орлова рассказала о расставаниях с мужчинами
Ольга Орлова рассказала, что муж живет у нее
Ольга Орлова рассказала о дочери мужа