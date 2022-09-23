Ольга Орлова станет матерью во второй раз

Вадим Карасев

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала о беременности. Она опубликовала в инстаграме* видео, в котором заметен большой живот. Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь! — написала она.

Для 44-летней ведущей телепроекта "Дом-2" это будет уже второй ребенок — у нее есть 21-летний сын от брака с бизнесменом Александром Кармановым.

Новость о беременности телеведущей обсуждают в телеграм-каналах.

Если что-то сейчас можно назвать смелым решением/поступком — так это беременность. Тут у людей безо всяких гормональных скачков кукухи отлетают. Но Ольга Орлова не из хлюпиков, — пишет телеграм-канал "Антиглянец".

О нынешнем спутнике Орловой, который, вероятно, и будет папкой, не известно ровным счетом ничего. Кроме имени: бизнесмен Валерий — это вся информация. Пара уже несколько лет вместе, так что, вероятно, человек надежный, — пишет телеграм-канал "Только никому".

В 2021 году Ольга Орлова вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал бизнесмен по имени Валерий, который старше нее на 10 лет. О нем практически ничего не известно — он ведет закрытый образ жизни и выражает недовольство, когда она публикует его фотографии в соцсетях.





Ольга Орлова с супругом

Так, вчера Ольга Орлова опубликовала совместное фото с мужем и поздравила его с днем рождения. Завтра я получу за то, что выложила наше совместное фото, но это будет завтра… А сегодня я просто хотела сказать, как сильно я тебя люблю! — написала она.

Ольга Орлова — экс-солистка группы "Блестящие", популярной в 1990-е.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Ксения Смирнова