"Она у нас всего одна": как Аллу Пугачеву полюбила вся страна

Вадим Карасев

Всю неделю в российской прессе обсуждают Аллу Пугачеву: певица долгое время хранила молчание по поводу спецоперации, однако в выходные опубликовала пост в поддержку своего мужа Максима Галкина и с критикой действий властей РФ. Высказывание Пугачевой вызвало бурю дискуссий — неудивительно, ведь сразу несколько поколений россиян могут назвать ее главной звездой страны. Spletnik вспоминает и разбирается, как и почему Алла Борисовна заслужила такой статус.

От "Арлекино" до "Актрисы года"

Выступала и активно гастролировала Пугачева еще во время обучения в музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова и после его окончания. Она появлялась на телевидении и радио, выступала в составе популярного тогда ВИА "Веселые ребята", записала несколько песен, которые "ушли в народ", хотя самой исполнительнице узнаваемости не принесли. Большим прорывом можно назвать 1975 год, когда Алла спела "Арлекино" и впервые так сильно впечатлила публику: кажется, до нее никто не отваживался сделать из обыкновенного исполнения песни мини-спектакль. Премьера состоялась на конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии. По его правилам участники должны были петь в том числе и композиции болгарских авторов. Алла выбрала песню "Арлекино" композитора Эмила Димитрова. Был написан русский текст, создана новая аранжировка, а выступила певица так, что зрители попросили ее выйти на бис. Жюри присудило Пугачевой Гран-при. Успеха на конкурсе оказалось достаточно, чтобы она моментально прославилась и на родине: "Золотой Орфей" в СССР показывали по Центральному телевидению. Поэтому, вернувшись домой, артистка сразу обрела немало поклонников. Вышедший вскоре мини-альбом с песней "Арлекино" разошелся тиражом 14 миллионов копий. Полноценный первый альбом будет выпущен только через три года — и станет одной из самых продаваемых записей в стране.





Взлет был стремительным, но нельзя сказать, что ранним. На тот момент Пугачевой было 26 лет, она успела уже выйти замуж и развестись, воспитывала шестилетнюю дочь Кристину от циркового артиста Миколаса Орбакаса.

В конце 70-х Пугачева, являясь популярной артисткой, изучала эстрадную режиссуру в ГИТИСе, причем ей удавалось успешно сдавать экзамены, находя время для учебы в своем плотном графике. К тому времени она уже дала сольный концерт в "Лужниках" и начала выступать по всему СССР и за границей, словом, стала звездой.





Алла Пугачева и артисты шведской группы "Херрей" на Красной площади, 1985 г.

"Женщина, которая поет" — определение, которое навсегда за ней закрепилось, и название фильма, где она сыграла главную роль. Про съемки ленты ходят легенды: Алла Борисовна была недовольна сценарием и просила его переписывать, поссорилась с Вячеславом Зайцевым, работавшим над костюмами, и композитором Александром Зацепиным. Тот должен был писать музыку для этой картины, но Пугачева без его ведома включила в фильм песни собственного сочинения, написанные под псевдонимом Борис Горбонос.

Отзывы "Женщина, которая поет" получила смешанные, однако, безусловно, добавила Пугачевой популярности: по результатам опроса журнала "Советский экран" ее назвали лучшей актрисой года.





Женщина с характером

Эмоции у публики Пугачева всегда вызывала противоречивые. Она многое себе позволяла, выглядела и вела себя довольно непривычно для советской эстрады. В детстве, кстати, Алла, как вспоминали ее близкие, была стеснительной девочкой, но ближе к старшим классам стала дружить с местными хулиганами, начала курить (и эта привычка осталась с ней надолго). На сцене Пугачева тоже не признавала рамок, она не стеснялась проявлять эмоции, демонстрировать актерские навыки, даже слегка переигрывать — и все это на фоне привычно сдержанных советских певцов. Одних зрителей эта раскованность приводила в восторг, других раздражала. Но сложно было поспорить, что благодаря своему мощному и разностороннему вокалу каждую песню она наполняла целым спектром эмоций, создавала историю.





Для советской эстрады Пугачева порой бывала чересчур непредсказуемой, ее даже, бывало, вырезали из телевизионных эфиров. Но она продолжала делать то, что считала нужным: когда ее по идеологическим соображениям просили не петь на концерте "религиозную" песню "Дежурный ангел", могла выслушать просьбы организаторов, а потом на сцене сесть за рояль и без аккомпанемента музыкантов исполнить эту композицию.

В сентябре 1986 года Пугачева и еще несколько артистов, включая Александра Барыкина и Ирину Понаровскую, выступили в Чернобыле для ликвидаторов последствий аварии на АЭС, произошедшей всего за несколько месяцев до этого.





Через много лет Алла Борисовна говорит в интервью Андрею Малахову:

Это не подвиг. Просто ничего не понимали, поэтому такая глупость произошла. Я считаю, что настолько неправильно, что заказали апельсины и Пугачеву. Мы ничего не знали — что такое радиация. Когда туда уже приехали, тогда мы поняли, когда нам стали говорить: не ешьте, не пейте; одежду, в которой ходите, вы должны будете сжечь... Цветы не брать на перроне — люди бегут к нам, а мы от них. Чудовищная какая-то нелепость.

Певица считает, что та поездка обернулась проблемами со здоровьем для нее и всех артистов, которые выступали вместе с ней, поэтому полагает, что не стоило соглашаться:

Это сейчас понимаешь, а тогда думали: "Как же так, люди там страдают!". Абсолютное непонимание ситуации.

Личная жизнь напоказ

Публике личная жизнь Пугачевой была интересна как в начале ее карьеры, так и сейчас. И если ранее звезды для публики оставались в основном загадкой, то Алла Борисовна особой тайны из своих отношений никогда не делала (о главных мужчинах в жизни звезды мы подробно рассказывали здесь). Правда, первые ее мужья все же находились "в тени" — циркач Миколас Орбакас, режиссер Александр Стефанович, концертный директор Евгений Болдин. Но, например, когда стало известно о романе певицы с Владимиром Кузьминым, пресса стала обсуждать каждый шаг пары. Много говорили и про отношения Аллы с бывшим боксером из Саратова Сергеем Челобановым, из которого она попыталась сделать популярного певца.





Алла Пугачева с дочерью Кристиной Орбакайте, 1983 г.

И совсем уж бурю хайпа вызвала в 1994 году новость о помолвке Пугачевой с Филиппом Киркоровым (по легенде, влюбленным в нее с детства). Брак с Киркоровым распался, а новые отношения — с Максимом Галкиным — насколько известно прессе, певице некоторое время удавалось скрывать.





Филипп Киркоров и Алла Пугачева





Алла Пугачева и Максим Галкин

Сейчас Пугачева и Галкин по-прежнему довольно открыты с поклонниками: они часто делятся в соцсетях домашними кадрами со своими детьми Лизой и Гарри.





Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Авторы и эксперименты со стилем

Возможно, один из секретов популярности Аллы Борисовны — тот факт, что ей за свою карьеру удалось поработать с лучшими в стране авторами. Для нее писали Владимир Шаинский, Раймонд Паулс, Микаэл Таривердиев, Илья Резник, Игорь Крутой, Игорь Николаев, который ранее был клавишником в ее ансамбле. Про Пугачеву говорят, что она всегда умела налаживать сотрудничество и поддерживать отношения с лучшими в своем деле.

При этом описать музыкальный стиль звезды практически невозможно: в разные годы она пробовала для себя самое разное звучание. Среди ее музыкальных экспериментов — рок, соул, блюз, синти-поп, этника, шансон и многое другое. Даже некое подобие рэпа в ее творчестве тоже можно обнаружить.

















Первые в стране клипы

Индустрия видеоклипов в 1980-е годы только зарождалась: с появлением канала MTV сначала американские музыканты, а потом и исполнители из других стран начали сопровождать свои треки видеорядом. В Советском Союзе одной из первых музыкальные видео стала снимать Пугачева. Если уж во время концертов она умудрялась придумывать для песен целые постановки, то теперь возможностей появилось еще больше. Некоторые ее клипы — практически мини-фильмы.









Каждый Новый год

Для россиян Алла Пугачева со временем стала таким же символом новогодних праздников, как Дед Мороз, ведь праздники никогда не обходятся без ее присутствия — пусть даже незримого. Начнем с того, что Алла Борисовна поет в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" за героиню Барбары Брыльской. С Эльдаром Рязановым и Микаэлом Таривердиевым Пугачева далеко не сразу смогла договориться по поводу того, как должны звучать песни в ее исполнении. Режиссер и композитор хотели избавиться от эстрадных интонаций, у Аллы же было собственное видение. Иногда доходило до 40 дублей, но в конце концов все стороны приходили к компромиссу, и песни записывались.

В новогодних телеэфирах Пугачева блистала начиная с 1981 года — тогда она вела шоу "Новогодний аттракцион". В последующие годы в этой программе она презентовала сразу несколько из своих главных хитов — "Айсберг", "Миллион алых роз".





Алла Пугачева на съемках новогодней передачи "Голубой огонек" в 1981 году

В дальнейшем певица решила организовать собственное праздничное шоу и придумала "Рождественские встречи". С 1988 года эти концерты снимали в декабре, а в январе, перед Рождеством, выпускали в эфир. Для всего отечественного шоу-бизнеса "Рождественские встречи" стали чем-то большим, чем просто концерт. Для начинающих исполнителей попасть туда — означало оказаться среди любимчиков Аллы Борисовны и моментально быть замеченными широкой публикой. К примеру, в 1990-м благодаря этому шоу прославилась группа "А-Студио", которую Пугачева представила как "самый стильный и перспективный коллектив страны".

Надо постараться, чтобы не был нарушен главный принцип "Рождественских встреч" — чтобы новые звезды зажглись, а старые не погасли. Из старых я бы уже немногих позвала. А вот новых зажечь надо. И вот когда я таких найду, то "Рождественские встречи" будут такими, какими должны быть. С новыми звездами, а не с одними и теми же певцами, которые переходят из "Песни года" в "Золотой граммофон" и обратно,

— говорила Алла Борисовна в 2012 году.

"Евровидение", "Фабрика звезд" и другие проекты

За свою карьеру Алла Борисовна принимала участие в огромном количестве музыкальных событий, включая фестиваль в Сан-Ремо, концерты для гостей Олимпиады-80 в Москве и, конечно, "Евровидение". В 1997 году она исполнила на конкурсе песню "Примадонна", которую написала сама. По информации СМИ, с этой композицией на "Евровидение" должен был ехать Валерий Меладзе, но он отказался из-за болезни. Тогда решено было, что представлять Россию будет Пугачева. На конкурсе, правда, драматизм исполнения и не совсем форматную для этого мероприятия песню не оценили: Пугачева заняла по итогам голосования только 15-е место.





Хоть успеха на "Евровидении" "Примадонна" Пугачевой не принесла, зато после выхода песни в прессе ее постоянно стали называть примадонной российской эстрады. Сама артистка не раз говорила, что композиция на самом деле посвящена Людмиле Гурченко.

Среди других запомнившихся публике моментов — запуск "Фабрики звезд 5" под руководством Пугачевой. Самые яркие участники — Виктория Дайнеко, Юлианна Караулова, Наталья Подольская. Фаворитом Аллы Борисовны на "Фабрике" считался юный певец Майк Мироненко, правда, звездой он так и не стал.

Обложка Vogue

В 1999-м Алла Пугачева снялась для обложки недавно запустившегося российского Vogue. Главный редактор Алена Долецкая почти никогда не отдавала место на обложке отечественным знаменитостям — по ее мнению, в стране практически не было "звезд масштаба Vogue". Пугачева получила предложение сняться для журнала в честь своего 50-летия. Съемка была непростой. Алла Борисовна отказывалась надевать минималистичные наряды, которые ей предлагали вместо привычного балахона, была всем недовольна и в итоге поругалась со стилистами. Долецкая рассказывает, что, не выдержав поведения звезды, назвала ее "провинциальной истеричкой" и запустила в нее рулоном туалетной бумаги. Однако все закончилось хорошо.

Хотя между нами и произошел серьезный исторический конфликт — потому что я никогда ни в кого не кидалась рулонами туалетной бумаги, — мы потом с Аллой Борисовной в ночи пошли отмечать эту съемку. Когда мы сели за стол и нам налили водочки, она сказала: "У меня есть первый тост, я на него имею право. Давай выпьем за тебя. Ты сегодня молодец",

— рассказала экс-главред.





Ирония

Пугачеву никогда не покидало чувство юмора, и это отражалось на ее репертуаре. К примеру, прочитав в советской газете статью, в которой ее критиковали, она спела песню "Уважаемый автор", где иронично обращалась к журналистам:

Эх, вы, обличитель гневный, все грехи приписали мне вы. Я раздражаю дам и мешаю жить вам.

А на очередные претензии публики по поводу внешнего вида как-то ответила в песне собственного сочинения "Кошки":

Вы говорили: "Ты рыжая толстая кошка".





Ну а кульминацией всего этого стала знаменитая "Живи спокойно, страна!", которую, пожалуй, могла спеть только Пугачева:

Живи спокойно, страна! Я у тебя всего одна. Все остальное в тени. Ну, извини!

Иронизирует она не только на тему собственного образа, но и по другим поводам: такие песни, как "Мадам Брошкина" или "Настоящий полковник", в особом представлении не нуждаются.

Особый стиль

Можно ли применить по отношению к Алле Борисовне заезженный термин "икона стиля" — вопрос спорный: ее наряды во все времена критиковали по разным поводам. Но не поспоришь с тем, что Пугачева всегда отважно экспериментировала со стилем, пробовала разные образы и не была похожа ни на кого из других отечественных звезд.

Мне подходят такие вещи, какие другим совершенно не подходят. Я знаю, что мне надо,

— говорила певица в интервью Vogue.





Алла Пугачева во время выступления с концертной программой "Пришла и говорю", 1984 г.

В 1970-е она еще выбирала достаточно консервативные наряды, хотя уже тогда стала отличаться от большинства: для того самого фильма "Женщина, которая поет" Слава Зайцев придумал для нее шифоновый балахон, в котором Пугачева стала потом выступать.





Кадр из фильма "Женщина, которая поет"





В 1980-е она следовала тенденциям времени, выходя на сцену в пиджаках оверсайз и лосинах. В 1990-е полюбила мини и стала выбирать для выступлений короткие платья-туники, которые стали ее фирменным знаком на многие годы. Многие наряды для нее создавал Валентин Юдашкин — с ним певица подружилась, еще когда он был студентом.

Алла Борисовна и сейчас не прочь надеть мини, кеды или топ с открытыми плечами. И, как всегда, одни будут хвалить ее за смелость и цветущий вид, другие — упрекать в том, что она одета "не по возрасту".













Маргарита Дорошевич