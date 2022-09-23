От России выберут претендента на «Оскар»
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От России выберут претендента на «Оскар»

От России выберут претендента на «Оскар»От России выберут претендента на премию «Оскар» из 122 фильмов

Претендента на премию «Оскар» от России выберут из более чем ста фильмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Российском оскаровском комитете.

Лента от России сможет побороться за премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Российский оскаровский комитет должен выдвинуть картину, претендующую на победу, уже этой осенью.

«Конкретная дата заседания еще не объявлена, пока сформирован так называемый лонг-лист фильмов-претендентов — большой список, из которого и будут выбирать одну ленту», — пояснил источник.

Всего в лонг-лист вошли 122 ленты, среди которых — «1941. Крылья над Берлином» режиссера Константина Буслова, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, «Одна» Дмитрия Суворова, «14+. Продолжение» Андрея Зайцева, «Декабрь» Клима Шипенко, «Дикая» и «Непослушник» Владимира Котта, «Межсезонье» Александра Ханта, «Недетский дом» Михаила Расходникова, «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, «Кэт» Бориса Акопова, «Лавстори» Петра Тодоровского, «Мистер Нокаут» Артема Михалкова, «Просточеловек» Яны Климовой-Юсуповой, «Чемпион мира» Алексея Сидорова и другие.

Российские фильмы трижды одерживали победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за всю историю «Оскара». Лауреатами становились картины «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994).

Ранее Михалков предложил создать альтернативный «Оскар».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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