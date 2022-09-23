Ожидается преждевременное поднятие цен на ЖКХ

Как стало известно, стоимость ЖКХ снова вырастет. В июле этого года уже была проведена традиционная индексация ЖКХ. Стоимость коммунальных услуг увеличилась на 2,9-6,5% в зависимости от региона. Следующая индексация была запланирована на июль будущего года. Однако сегодня СМИ сообщили, что цены увеличатся раньше — уже с 1 декабря. Так, цены за газ вырастут на 8,5%, а на электроэнергию — на 9%. «Правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года», — говорится в сообщении Минэкономразвития РФ. Как утверждает ведомство, вторая индексация за год требуется для обновления теплотрасс, водопроводов, а также «обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения». Впрочем, следующая индексация тарифов будет лишь в 1 июля 2024-го. Напомним, что первое увеличение цен прошло летом текущего года, сообщает «РИА Новости».