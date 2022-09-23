Парень оригинально ответил нагрубившему клиенту и остался без работы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Парень оригинально ответил нагрубившему клиенту и остался без работы

Парень оригинально ответил нагрубившему клиенту и остался без работыРаботник кол-центра Эрриен Фриман рассказал, что его уволили из-за ответа грубому клиенту

Бывший сотрудник кол-центра Эрриен Фриман раскрыл причину, по которой он остался без работы, и рассмешил многих пользователей сети. Он рассказал, что был уволен с работы из-за того, что оригинально ответил нагрубившему ему клиенту. На ролик, опубликованный в TikTok, обратил внимание портал DailyDot 22 сентября.

На видео мужчина, который обратился за помощью в кол-центр, попросил отправить ему эвакуатор, так как его машина сломалась. В ответ Фриман попросил назвать номер страхового полиса и модель автомобиля клиента. Вопросы парня вызвали раздражение звонившего мужчины.

«Вы не можете просто меня выследить? У меня нет времени давать вам всю эту чертову информацию», — прокричал клиент вместо ответа на вопрос работника кол-центра о том, где он находится. Фриман повторил, что ему необходима запрашиваемая информация, чтобы отправить ему помощь, однако его собеседник продолжал кричать.

«Эй, ты разговариваешь довольно ненормально для того, кто выложил мне всю информацию о себе. Ты меня даже не знаешь, а я знаю твой адрес и все о тебе. Успокойся, я просто пытаюсь тебе помочь!» — ответил Фриман грубому клиенту. Тогда мужчина попросил прощения и сослался на то, что расстроен из-за поломки машины.

В комментариях под постом отметили, что за то время, которое клиент потратил на жалобы и споры, он успел бы предоставить Фриману всю необходимую информацию. «Обслуживание клиентов должно быть одной из самых высокооплачиваемых работ», — заявил один из комментаторов. Многим ответ Фримана показался забавным, а некоторые посчитали, что он хорошо выполнил свою работу: успокоил клиента и получил информацию.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Парень оригинально ответил нагрубившему клиенту и остался без работы
Парень оригинально ответил нагрубившему клиенту и остался без работы
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики тикают? На свои посмотрите!»
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики
Совет Европы обучит грузинских школьников «демократическим процессам»
Совет Европы обучит грузинских школьников «демократическим процессам»
Бигрина и Ромашов собираются сбежать за границу
Бигрина и Ромашов собираются сбежать за границу
Перк для Deathloop стал доступен бесплатно по Game Pass Ultimate
Перк для Deathloop стал доступен бесплатно по Game Pass Ultimate
Х интересных фактов про людей, рожденных в год Петуха
Х интересных фактов про людей, рожденных в год Петуха
Девушка с выдающимся декольте
Девушка с выдающимся декольте
Девушка громко ушла со свадьбы родственика и нашла поддержку в сети
Девушка громко ушла со свадьбы родственика и нашла поддержку в сети
Появились превью и много геймплея Evil West — нового экшена про вампиров на Диком Западе
Появились превью и много геймплея Evil West — нового экшена про
В США призвали не принимать Украину в НАТО
В США призвали не принимать Украину в НАТО
Германия оценила экономические потери из-за высоких цен на энергоносители
Германия оценила экономические потери из-за высоких цен на
Что необходимо делать в опасные дни в октябре 2022 года, чтобы избежать беды
Что необходимо делать в опасные дни в октябре 2022 года, чтобы

Топ на сегодня

15 участниц реалити «Новые пацанки». Разбираемся, кто есть кто
15 участниц реалити «Новые пацанки». Разбираемся, кто есть кто
Два противодиабетических лекарства превзошли конкурентов в масштабном клиническом испытании
Два противодиабетических лекарства превзошли конкурентов в масштабном
Комиссар российского региона раскрыл сумму выплат мобилизованным
Комиссар российского региона раскрыл сумму выплат мобилизованным
Сообщение о массовых повестках врачам в Москве оказалось недостоверным
Сообщение о массовых повестках врачам в Москве оказалось недостоверным
МакSим заменит Светлану Лободу в шоу «Голос.Дети»
МакSим заменит Светлану Лободу в шоу «Голос.Дети»

Еще по теме

Звезды "Шерлока" расстались после 15 лет отношений
Звезда "Шерлока" Мартин Фриман расстался с Амандой Аббингтон после 15 лет отношений
Курьер рассказал о необычной просьбе клиента и рассмешил сеть
Американский дипломат рассказал о "нехорошем" наследстве Тиллерсона