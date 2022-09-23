Парень с помощью компьютерной программы представил, как выглядели бы знаменитости, будь они Халком

Современные технологии и новые компьютерные программы помогают творить чудеса и взглянуть на привычные вещи под другим углом. А ещё они отлично умеют преображать кого угодно и во что угодно. Поэтому парень под ником Bexxperience решил не упускать такой возможности. С помощью генерации изображений ему удалось показать, как бы выглядели знаменитости, будь они тем самым известным зелёным человечком из комиксов — Халком.

Давайте же вместе посмотрим, кто из селебрити больше всего подошёл бы на эту роль!

Элайджа Вуд

Тимоти Шаламе

Брюс Уиллис

Мэттью Макконахи

Гарри Стайлс

Адам Драйвер

Бенедикт Камбербэтч

Зендея

Как можно заметить, среди новобранцев-халков очень мало женщин. Сам автор работ объяснил это тем, что девушки в этой роли получаются не совсем приличными. А ему хотелось создать коллекцию, на которую можно было бы смотреть без всяких ограничений.

Дэнни Трехо

Юэн Макгрегор

Майк Тайсон

Пирс Броснан

Мэтт Деймон

Джим Керри

Мы, конечно, уже привыкли видеть Джима Керри в образах, где ему приходилось примерять на себя зелёный цвет. Но таким мы видим его впервые! А как вам новая зелёная маска на лице актёра?

Джефф Бриджес

Курт Рассел

Роберт Де Ниро

Эмма Уотсон

А что было бы, если вся сила учеников Хогвартса заключалась не в волшебных палочках, а в их физической силе? А вот что!

Руперт Гринт

Дэниэл Рэдклифф

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