Певица Валерия объявила об остановке концертной деятельности

Вадим Карасев

Валерия объявила об остановке концертной деятельности на фоне частичной мобилизацииСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Российская эстрадная певица Валерия объявила о том, что останавливает свою концертную деятельность, а также переносит на следующий год все запланированные выступления. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Исполнительница отметила, что в связи с объявлением о частичной мобилизации не будет выступать в ближайшее время.

«Со вчерашнего дня мы живем в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее будущее. Хочется музыкой дарить праздник, радость, веселье, а в сегодняшних обстоятельствах, мне кажется, это не очень уместно», — написала артистка.

Валерия отметила, что планирует вернуться к концертной деятельности в следующем году, представив в апреле 2023-го свое юбилейное шоу.

«Да, конечно, каждый должен заниматься своим делом, я, безусловно, буду продолжать петь, но сольные концерты хочу отложить до лучших времен. Я очень надеюсь, что весна 2023 года принесет нам радость, мир и покой, и юбилейный концерт, намеченный на 21 апреля в Крокусе, состоится. А пока прошу отнестись к моему решению с пониманием. Будут еще в нашей с вами жизни праздники!» — сообщила певица.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Ранее стал известен гонорар Полины Гагариной за выступление на юбилее российского города.