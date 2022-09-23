По Game Pass уже можно предварительно установить Persona 5 Royal

Вадим Карасев





Persona 5 Royal выходит на Xbox уже 21 октября, после многих лет консольной эксклюзивности Persona 5 для Playstation. Persona 5 Royal — это обновленная версия игры, которая будет иметь оптимизацию до консолей нового поколения и включать в себя более 40 DLC.

Сразу после релиза игра Persona 5 Royal будет доступна в Game Pass. Если вы хотите ее установить предварительно — это уже можно сделать. По предзагрузке на Xbox Series X игра Persona 5 Royal займет около 39 Гб, а на Xbox Series S около 22 Гб.





Напомним, Persona 5 — высокооцененная игра, которая имеет рейтинг в 94 балла из 100 на Opencritic.