По Game Pass уже можно предварительно установить Persona 5 Royal
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По Game Pass уже можно предварительно установить Persona 5 Royal

По Game Pass уже можно предварительно установить Persona 5 Royal


Persona 5 Royal выходит на Xbox уже 21 октября, после многих лет консольной эксклюзивности Persona 5 для Playstation. Persona 5 Royal — это обновленная версия игры, которая будет иметь оптимизацию до консолей нового поколения и включать в себя более 40 DLC.

Сразу после релиза игра Persona 5 Royal будет доступна в Game Pass. Если вы хотите ее установить предварительно — это уже можно сделать. По предзагрузке на Xbox Series X игра Persona 5 Royal займет около 39 Гб, а на Xbox Series S около 22 Гб.


Напомним, Persona 5 — высокооцененная игра, которая имеет рейтинг в 94 балла из 100 на Opencritic.
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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