По мнению фанатов, посещение Дом-2 для Черно важнее семьи
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

По мнению фанатов, посещение Дом-2 для Черно важнее семьи

По мнению фанатов, посещение Дом-2 для Черно важнее семьи
На Дом-2 Александру Черно тянет буквально магнитом. Всё же, ей и супругу Иосифу Оганесяну наконец-то удалось преодолеть все трудности с руководством программы, которые и послужили основной причиной ухода. Женщина периодически появляется на проекте, чтобы что-то посоветовать участникам Дом-2, или покружить Ксению Бородину на Лобном месте. Помимо этого она даже предпринимала попытки выступить в качестве ведущей на телешоу. И это при том, что в данный момент серьезно болеет её сын, о чем сама Черно активно рассказывает в своем микроблоге.

Всё это привело к тому, что ее подписчики в социальных сетях стали думать, будто для Саши визиты на Дом-2 гораздо важнее собственной семьи. При этом у Черно всё ещё осталась надежда на рождение второго ребёнка, после чего она планирует сделать пластическую операцию на тело.

Может именно из-за этого женщина постоянно крутится на проекте? Боится упустить возможность? Хотя Карине Беловой, которая значительно полнее, в подобном хирургическом вмешательстве отказали. Неужели Саша надеется, что ей в этом плане больше повезёт? И действительно ли бывшей участнице всё равно, что ребёнок болеет, а не самой нет рядом?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина нашла свое счастье
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина
По мнению фанатов, посещение Дом-2 для Черно важнее семьи
По мнению фанатов, посещение Дом-2 для Черно важнее семьи
Раскрыты планы ЕС установить потолок цен на российскую нефть из-за мобилизации
Раскрыты планы ЕС установить потолок цен на российскую нефть из-за
Стоит ли покупать тестораскаточную машину на домашнюю кухню
Стоит ли покупать тестораскаточную машину на домашнюю кухню
Очень забавные ящерки (16 фото)
Очень забавные ящерки (16 фото)
Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР для устройства в приемные семьи
Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР
Xbox Series S продалась в 15 раз лучше Xbox Series X в Японии на неделе Tokyo Game Show
Xbox Series S продалась в 15 раз лучше Xbox Series X в Японии на
Масляков вернулся в КВН в новой роли
Масляков вернулся в КВН в новой роли
Как привлечь процветание и удачу в день осеннего равноденствия 23 сентября 2022 года
Как привлечь процветание и удачу в день осеннего равноденствия 23
Члены ЦИК РФ примут участие в наблюдении за референдумами в ЛДНР, Запорожье и Херсоне
Члены ЦИК РФ примут участие в наблюдении за референдумами в ЛДНР,
Оценены сроки вхождения Швеции и Финляндии в НАТО
Оценены сроки вхождения Швеции и Финляндии в НАТО
Макс Барских будет жопой торговать в Америке, заявил Шахназаров
Макс Барских будет жопой торговать в Америке, заявил Шахназаров

Топ на сегодня

15 участниц реалити «Новые пацанки». Разбираемся, кто есть кто
15 участниц реалити «Новые пацанки». Разбираемся, кто есть кто
Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в ЗАГС
Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в
Члены ОП РФ высказались в поддержку референдумов и решения Путина о частичной мобилизации
Члены ОП РФ высказались в поддержку референдумов и решения Путина о
Миро призвала Муцениеце отстать от счастливого Павла Прилучного и его новой жены
Миро призвала Муцениеце отстать от счастливого Павла Прилучного и его
Похитившего сумочку горе-воришку отлупила ее владелица. Она оказалась сержантом спецназа
Похитившего сумочку горе-воришку отлупила ее владелица. Она оказалась

Еще по теме

Сашу Черно сделали на вечер ведущей Дом-2
Дом 2 - Вечерний - Выпуск 5012 - Город любви (29.01.2018) ТНТ
Таня Строкова опять на Лобном месте поскандалила с Захаром Саленко
Дом 2 - Дневной - Выпуск 4952 - Lite (30.11.2017) ТНТ