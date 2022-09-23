По мнению фанатов, посещение Дом-2 для Черно важнее семьи

Вадим Карасев

Женщина периодически появляется на проекте, чтобы что-то посоветовать участникам Дом-2, или покружить Ксению Бородину на Лобном месте. Помимо этого она даже предпринимала попытки выступить в качестве ведущей на телешоу. И это при том, что в данный момент серьезно болеет её сын, о чем сама Черно активно рассказывает в своем микроблоге.Всё это привело к тому, что ее подписчики в социальных сетях стали думать, будто для Саши визиты на Дом-2 гораздо важнее собственной семьи. При этом у Черно всё ещё осталась надежда на рождение второго ребёнка, после чего она планирует сделать пластическую операцию на тело.Может именно из-за этого женщина постоянно крутится на проекте? Боится упустить возможность? Хотя Карине Беловой, которая значительно полнее, в подобном хирургическом вмешательстве отказали. Неужели Саша надеется, что ей в этом плане больше повезёт? И действительно ли бывшей участнице всё равно, что ребёнок болеет, а не самой нет рядом?