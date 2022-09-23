Появились превью и много геймплея Evil West — нового экшена про вампиров на Диком Западе
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Появились превью и много геймплея Evil West — нового экшена про вампиров на Диком Западе

Появились превью и много геймплея Evil West — нового экшена про вампиров на Диком Западе


До релиза Evil West остается меньше двух месяцев — игра станет доступна 11 ноября на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC, если разработчики не сдвинут дату выхода проекта. Однако, журналистам уже дали возможность ознакомиться с игрой, и в сети появились первые превью и много нового геймплея.

Ниже можно посмотреть превью Evil West от журналистов издания IGN. Они отмечают, что игра Evil West явно понравится тем, что любит «мясные динамичные экшены». Игра постоянно держит в напряжении, в ней предстоит уничтожать толпы монстров, а сам сеттинг весьма необычный для проектов такого жанра. В игре большой арсенал оружия и различных гаджетов, но разнообразными локации или врагов назвать нельзя (если не брать боссов). Если говорить о сюжете отдельно, а не о сеттинге, то его нельзя назвать сильно интересным, но журналисты IGN не стали вдаваться в его подробности.

Из первых превью можно сделать вывод, что игра Evil West, которая создана авторами Shadow Warrior, близка идейно к Shadow Warrior. При этом, у Evil West есть один большой плюс — наличие кооператива. Как итог, журналисты считают, что при кооперативном прохождении, особенно любителями экшенов, Evil West более чем понравится.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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