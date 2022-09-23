Полина Гагарина шокировала своим внешним видом
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Полина Гагарина шокировала своим внешним видом

Полина Гагарина шокировала своим внешним видом
Певица Полина Гагарина стала неузнаваема. Артистка решилась на смелое преображение, которое оценили не все её поклонники. Артистка изменила в своем образе всего одну деталь, но потеряла из-за этого свою индивидуальность. На днях артистка опубликовала в Сети кадр, на котором она позирует в образе с «выбеленным» бровями и без макияжа. В таком виде Гагарина стала выглядеть пугающе и, как пишут некоторые фанаты, отталкивающе. Из обсуждения снимка Полины стало понятно, что многие негативно отнеслись к эксперименту звезды с имиджем. Между прочим, совсем недавно вышла обложка издания Interview, на которой Ким Кардашьян тоже позирует с осветленными бровями. Как и в случае с Гагариной, публика не прониклась симпатией к модному тренду, который толкает в массы звезда американского реалити-шоу.
Хорошо, что Полина не стала издеваться над своей внешностью и для преображения воспользовалась накладными бровями. Судя по всему, это была разовая акция для каких-то съемок. «Пока держатся, но не сильно. Зато модно. Но ненадолго», — успокоила Полина. Недавно, напомним, Гагарина выпустила клип на песню, записанную в дуэте с Димой Биланом. Поклонники давно ждали, когда же две звезды наконец поделятся совместным творчеством. Перед выходом трека артисты интриговали фанатов снимками со съемок, глядя на которые некоторые заподозрили, что у них роман. Однако нежные объятия пары на самом деле были постановочными.
# Шоу-бизнес Гагарина Полина
По материалам: z-aya

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