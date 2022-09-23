Politico: Запад не может передать Украине танки из-за проблем с запчастями и логистикой
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Politico: Запад не может передать Украине танки из-за проблем с запчастями и логистикой

Politico: Запад не может передать Украине танки из-за проблем с запчастями и логистикой

Украина настаивает на срочной передаче современных основных боевых танков (ОБТ) для успешного контрнаступления на северо-востоке, однако страны Запада пока не удовлетворяют просьбу Киева. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

Согласно информации издания, самая востребованная в данный момент для Украины техника – это ОБТ. Тема поставок тяжелой бронетехники стала еще более актуальной в связи с введением частичной мобилизации в РФ. Украинская сторона надеется для успешного контрнаступления заполучить американские M1 Abrams и немецкие Leopard. Источники Politico, однако, утверждают, что главы военных ведомств стран-членов НАТО медлят с принятием однозначного решения. Причиной сомнений являются гипотетические трудности с обучением и логистикой.


"Передать Украине не только танки американского производства, но и детали для их обслуживания — довольно сложное препятствие. M1 Abrams и Leopard очень отличаются от техники советского производства", – пишет Politico.

Комментируя курс Запада на массовую передачу вооружения Киеву, военный эксперт проанализировал перспективы поставок американских истребителей на Украину. По словам аналитика, ВСУ не хватает квалифицированных пилотов для управления западными боевыми самолетами, что ставит под сомнение возможность их эффективного использования.

В сентябре Германия, вопреки требованиям ЕС, отказалась передавать Украине современные танки. Берлин не станет снабжать Украину тяжелой бронетехникой без согласования с НАТО и Евросоюзом. Если ФРГ первая поставит танки Киеву, то именно она в глазах мирового сообщества и России, как заинтересованной стороны, будет разжигателем кризиса.

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По материалам: uposters.ru

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