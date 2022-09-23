Польша готовится к открытию альтернативы "Северного потока"
1 октября текущего года будет запущен газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу: в Европе ждут, что он станет альтернативой российскому "Северному потоку". Об этом в пресс-релизе на официальном сайте сообщила польская энергетическая компания PGNiG.
По информации представителей PGNiG, слухи о неготовности трубопровода к полноценной эксплуатации являются беспочвенными. Так, польская энергетическая компания планирует использовать все 100% ресурсов Baltic Pipe.
Отмечается, что PGNiG заключила дополнительные соглашения на закупку газа у компаний, добывающих топливо на континентальном шельфе Норвегии. Польская сторона продолжает обсуждать поставки энергоресурсов с норвежскими компаниями: так PGNiG надеется в долгосрочной перспективе оптимизировать использование трубопровода.
Церемония открытия Baltic Pipe состоится 27 сентября. Первое время он будет функционировать с мощностью 30-38%, а в следующем году прокачка увеличится до максимальных 10 млрд кубометров в год.
Ранее сообщалось, что правительство Польши обмануло собственных граждан, обещая обеспечить страну достаточным запасом газа на зиму, – топлива хватит лишь до декабря. Польский премьер Матеуш Моравецкий позже объявил о том, что Россия якобы "хочет спровоцировать энергетический коллапс".
В апреле Польша отказалась платить России за газ рублями, в связи с этим импорт российского топлива прекратился. Тем не менее Варшава продолжала покупать энергоносители - реверсом из Германии. Уже в тот момент некоторые районы республики остались без газа в связи с прекращением поставок от Москвы.