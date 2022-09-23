Представили аксессуары VelocityOne для Xbox, которые позволят ощутить максимальный реализм
Сегодня, 22:45 Вадим Карасев
Компания Turtle Beach представила универсальный комплект аксессуаров для Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Комплект получил название VelocityOne, он будет состоять из 3 аксессуаров, которые можно купить все вместе или по отдельности. Комплект, как заверяют производители, подойдет и для использования с авиасимуляторами и для гоночных симуляторов.
VelocityOne Rudder. Педали с регулируемой шириной, формой и усилием нажатия. Цена — $299.
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VelocityOne Flight. Штурвал, который можно использовать и в качестве руля. Цена — $379.
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VelocityOne Stand. Подставка для сбора аксессуаров. Цена — $199.
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По материалам: newxboxone