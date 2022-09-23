Представили аксессуары VelocityOne для Xbox, которые позволят ощутить максимальный реализм
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Представили аксессуары VelocityOne для Xbox, которые позволят ощутить максимальный реализм

Представили аксессуары VelocityOne для Xbox, которые позволят ощутить максимальный реализм

Представили аксессуары VelocityOne для Xbox, которые позволят ощутить максимальный реализм


Компания Turtle Beach представила универсальный комплект аксессуаров для Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Комплект получил название VelocityOne, он будет состоять из 3 аксессуаров, которые можно купить все вместе или по отдельности. Комплект, как заверяют производители, подойдет и для использования с авиасимуляторами и для гоночных симуляторов.

VelocityOne Rudder. Педали с регулируемой шириной, формой и усилием нажатия. Цена — $299.


Watch this video on YouTube

VelocityOne Flight. Штурвал, который можно использовать и в качестве руля. Цена — $379.


Watch this video on YouTube

VelocityOne Stand. Подставка для сбора аксессуаров. Цена — $199.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Минцифры уточнило список документов в военкомат для IT-специалистов
Минцифры уточнило список документов в военкомат для IT-специалистов
Представили аксессуары VelocityOne для Xbox, которые позволят ощутить максимальный реализм
Представили аксессуары VelocityOne для Xbox, которые позволят ощутить
Подборка забавных твитов обо всем - 23.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 23.09.2022 (15 фото)
«Живот накладной!»: Ольгу Орлову обвинили в фальшивой беременности
«Живот накладной!»: Ольгу Орлову обвинили в фальшивой беременности
Татьяна Брухунова в шоке от травли из-за спецоперации
Татьяна Брухунова в шоке от травли из-за спецоперации
Ольга Орлова боится получить от мужа за фото с ним
Ольга Орлова боится получить от мужа за фото с ним
Дочь Александра Малинина нашла себе жениха
Дочь Александра Малинина нашла себе жениха
Екатерина Варнава осталась без работы после разрыва с Молочниковым
Екатерина Варнава осталась без работы после разрыва с Молочниковым
Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.09.2022 (15 фото)
Неизвестные напали на журналиста «России 24»
Неизвестные напали на журналиста «России 24»
Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания
Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания
Стало известно о призыве 59-летнего российского лейтенанта
Стало известно о призыве 59-летнего российского лейтенанта

Топ на сегодня

Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР для устройства в приемные семьи
Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР
Девушка с выдающимся декольте
Девушка с выдающимся декольте
Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом
Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики тикают? На свои посмотрите!»
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина нашла свое счастье
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина

Еще по теме

Представили геймпад Turtle Beach Recon Cloud Wired для Xbox и Cloud Gaming — за $99,99
У модели Xbox Series X для разработчиков 40 Гб оперативной памяти
Сентябрь обещает стать интересным для Game Pass — уже известно о 8 релизах
Сразу 8 игр анонсировали для Game Pass на Tokyo Game Show 2022