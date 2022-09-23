Представителей каких знаков зодиака ждет успех 24 сентября 2022 года согласно прогнозу по картам Таро

24 сентября 2022 года для большинства людей пройдет неоднозначно и непредсказуемо. Согласно Таро-прогнозу, чтобы избежать сложностей, знакам зодиака необходимо быть более терпеливыми и рассудительными, не стоит принимать необдуманные решения и участвовать в авантюрных мероприятиях.

Что ждет огненные знаки зодиака по прогнозу Таро на 24 сентября 2022 года





Овен

Овнам предстоит очень трудный день. Этим людям придется вступить в соревнование с кем-то, чтобы показать свои возможности, помериться силами. Для Овнов это задание станет проверкой на прочность. Но не стоит бояться, а лучше собраться с силами и приложить максимум усилий для его выполнения.

Лев

Львы в этот период почувствуют неимоверную потребность высказать кому-то свое мнение и заявить о его вине. Вполне вероятно даже, что виновными окажутся сами Львы, тогда и наказывать, по сути, некого будет. В таком случае им просто придется провести анализ своих ошибок и недочетов.

Стрелец

Стрельцы в этот день смогут найти решение какой-то важной и непростой для них ситуации — откроют истинный смысл происходящего. Однако избежать конфликтов при этом вряд ли удастся. Поэтому нужно заблаговременно настроиться на то, что Стрельцам придется улаживать множество разногласий и споров.

Что ждет земные знаки зодиака по прогнозу Таро на 24 сентября 2022 года





Телец

Тельцам карты Таро сулят не самый легкий период в их жизни. Согласно раскладу карт, представителям знака придется отказаться от чего-то по-настоящему важного для них. Такие жертвы, конечно же, будут болезненными для Тельцов, но в будущем они принесут им пользу.

Дева

Девам в это время следует присмотреться к своему окружению. Велика вероятность, что кто-то из знакомых будет стремиться втянуть Дев в интриги и неприятные ситуации. Важно «вычислить» того, кто сеет негатив, и постараться сократить с ним время общения.

Козерог

Интуиция Козерогов будет сильно обострена. Важно прислушиваться к своим предчувствиям: вполне вероятно, что таким образом Вселенная пытается показать Козерогам путь, по которому им следует идти в будущем.

Что ждет воздушные знаки зодиака по прогнозу Таро на 24 сентября 2022 года





Близнецы

Многие Близнецы в этот период почувствуют прилив жизненных сил и энергии. Они будут готовы свернуть любые горы, смогут преодолеть все трудности и проблемы. Нужно брать ситуацию в свои руки и дерзать. Чтобы ни попробовали сделать Близнецы в этот период – у них все получится.

Весы

Весам предстоит непростой, но очень напряженный период. Им следует контролировать свои мысли и действия, не показывать свою слабую волю и мягкотелость. Иначе все их благие намерения провалятся с треском. Пора уже провести работу над своими былыми ошибками и больше их не совершать.

Водолей

Водолеи в этот день будут вести себя крайне агрессивно и дерзко по отношению к окружающим. И дома, и на работе от них следует держаться подальше. Впрочем, если Водолеи слишком сильно разойдутся, то могут и схлопотать от руководства или близких им людей.

Что ждет водные знаки зодиака по прогнозу Таро на 24 сентября 2022 года





Рак

Ракам карты сулят благополучный и счастливый период. Их ждет удачное разрешение важных для них вопросов и успешное завершение ранее начатых дел. Знания и опыт, приобретенные в прошлом, наконец-то пригодятся им. Раки почувствуют себя более уверенными в себе и сильными.

Скорпион

Скорпионам предстоит удачный и продуктивный день 24 сентября. Эти люди смогут сполна насладиться победой от выполненной работы, которая наконец подойдет к финалу. Скорпионы вышли на стадию победителя, поэтому важно порадоваться этому и собраться с силами перед новыми свершениями.

Рыбы

Рыбам в этот день придется помериться силами с кем-либо, оказать свои возможности и таланты. Если уж они вступят на тропу борьбы, то важно пройти ее до конца. 24 сентября Вселенная будет на их стороне, а потому шанс одержать победу в этом поединке достаточно-таки большой.