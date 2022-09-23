Раскрыты планы ЕС установить потолок цен на российскую нефть из-за мобилизации
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Раскрыты планы ЕС установить потолок цен на российскую нефть из-за мобилизации

Раскрыты планы ЕС установить потолок цен на российскую нефть из-за мобилизацииBloomberg: страны ЕС хотят установить потолок цен на российскую нефть из-за мобилизации

Страны Евросоюза планируют в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть, после объявления в России частичной мобилизации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что у этого плана много препятствий. Представители государств-членов встретятся с комиссией на выходных для обсуждения новых антироссийских санкций. По данным агентства, представители национальных правительств в Брюсселе планируют достичь предварительного соглашения о потолке цен на российскую нефть перед неформальной встречей лидеров Европейского союза в Праге 6 октября.

Собеседники агентства добавили, что страны Евросоюза, которые получили льготы на нефть, поступающую по их трубопроводам, намерены убедиться, что они останутся нетронутыми. Также уточняется, что государства, которые импортируют по морю, могут попытаться связать предел цен с предполагаемым на сегодняшний день полным эмбарго на морские поставки. Как пишет Bloomberg, такие страны, как Греция, Кипр и Мальта, могут попытаться защитить свои отрасли от мер.

13 сентября стало известно, что Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, отказалась от идеи установки потолка цен на российский газ, так как не получила достаточной поддержки со стороны членов блока. Для борьбы с энергокризисом ЕК настаивает на введении налога на «избыточную» прибыль энергетических компаний, а также ограничении доходов производителей электроэнергии, использующих возобновляемые источники энергии.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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