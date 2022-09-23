Разъяренный принц Гарри закатил истерику отцу и брату из-за Меган перед похоронами королевы
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Разъяренный принц Гарри закатил истерику отцу и брату из-за Меган перед похоронами королевы

Разъяренный принц Гарри закатил истерику отцу и брату из-за Меган перед похоронами королевы

Гарри и Меган Маркл вернулись в США после похорон Елизаветы II, а в СМИ появляется все новая информация о конфликтах супругов с семьей принца. Так, Гарри разругался с отцом Карлом III и братом Уильямом из-за того, что те не хотели видеть Меган на траурной церемонии.


8 сентября королева ушла из жизни в своем шотландском поместье Балморал. В этот же день принц Гарри спешно выехал в Британию, но уже не застал бабушку живой. А вскоре между ним и родней разгорелся скандал. Причиной стало нежелание его отца и брата видеть Меган Маркл, которую, к слову, давно считают причиной многих проблем в монаршей семье.

«Источники утверждают, что разъяренный Гарри отказался от ужина с Карлом III и принцем Уэльским в Балморале после ссоры. Отец, ставший новым монархом, запретил Меган Маркл присоединиться к скорбящей королевской семье в день смерти королевы. Якобы герцог Сассекский хотел, чтобы его жена присоединилась к нему, когда члены королевской семьи отправились в шотландское поместье, чтобы попрощаться со своей любимой матерью и бабушкой. Однако, согласно сообщениям, новый король Великобритании позвонил младшему сыну и сказал ему, что присутствие бывшей актрисы неуместно», — рассказывают в окружении принца.

Меган в свою очередь хотела поговорить со свекром, чтобы объясниться, но король отказал ей по неизвестным причинам.

Напомним, 2,5 года назад принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия и переехали из Великобритании в США, где на свет появился их второй ребенок — дочь Лилибет Диана. Бывшая актриса объясняла столь непростое решение тем, что просто устала от негатива. Гарри поддержал любимую, опасаясь потерять ее.

«История повторялась. Мою мать затравили до смерти, когда она встречалась с человеком другой расы. И посмотрите, что происходит теперь. Очень страшно потерять еще одну женщину в своей жизни. Список продолжается. Они не остановятся, пока она не умрет», — откровенничал в свое время внук Елизаветы II.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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