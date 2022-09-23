Российские эксперты рассказали, почему поддерживают референдумы и мобилизацию, объявленную президентом

Вадим Карасев

Эксперты прокомментировали обращение президента РФ Владимира Путина, в рамках которого глава государства поддержал стремление республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к проведению референдумов о вхождении в состав России, а также сообщил о частичной мобилизации граждан.

Журналист и обозреватель Сергей Лесков назвал проведение референдума "неизбежным решением в рамках логики Российского государства и всей российской истории". Он отметил, что главный постулат западной демократии - свободное волеизъявление граждан. Именно поэтому Запад первым должен был поддержать стремление республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к самоопределению. Чего, однако, не случилось.

По мнению Лескова, территории стремятся к проведению референдумов по одной причине – обезопасить себя.

"Хотя бы потому, что западный блок клянется не поставлять наступательное вооружение, которое будет угрожать территории России. Видимо, этого не происходит, но тем не менее, тогда нарушение своих обещаний будет более очевидным. Да, конечно, это повысит безопасность людей, которые живут на Донбассе", - заявил журналист.

Он также подчеркнул, что частичная мобилизация в РФ – необходимая мера по защите суверенитета и независимости страны.

"Это было сказано напрямую", - заключил эксперт.

Журналист и общественный деятель Дмитрий Лекух считает, что поддержка президентом проведения референдумов в ЛДНР и Херсонской и Запорожской областях – своевременное и важное решение.

«Это важно с многих точек зрения, и в первую очередь для людей на этих территориях очень важно понять, что "из России мы точно не уйдем", - заявил журналист.

Также он отметил, что частичная мобилизация – это мера по защите суверенитета страны.

"Это одновременно сигнал обществу, что мы принимаем тяжелое, вынужденное, но необходимое стране, решение", - считает Лесков.

Он указал на то, что 300 тыс. человек не самое значительное количество, поэтому говорить о массовой мобилизации пока преждевременно.

«Чтобы было понятно – это три стадиона "Лужники", это аудитория трех матчей на Чемпионате мира по футболу», - заключил эксперт.