Российские эксперты высказались в поддержку частичной мобилизации и проведения референдума

Вадим Карасев

Эксперты прокомментировали обращение президента РФ Владимира Путина к жителям страны, в рамках которого глава государства поддержал стремление парламентов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей о проведении референдума о вхождении в состав России, а также сообщил о частичной мобилизации граждан на военную службу.

Так, политолог и юрист Илья Ремесло отметил, что решение о проведении референдума назрело давно. Он подчеркнул, что на протяжении всего времени присутствия российской армии освобожденные территории "прекрасно живут в составе России".

Эксперт считает, что Россия должна обеспечить безопасность проведения всех мероприятий, связанных с референдумом.

"Чтобы люди могли свободно выразить свою волю, без всякого принуждения. Потому что Украина уже пытается давить на волю избирателей, говоря о том, что они получат по 15 лет за участие в референдуме, что на мой взгляд является полным бредом. Люди имеют право самостоятельно свою судьбу определять", - заявил Ремесло.

Он также поддержал решение президента о частичной мобилизации, отметив, что удары со стороны ВСУ наносятся уже, в том числе, по территории России.

"И люди требуют, чтобы на это был дан какой-то ответ. Какой-то другой ответ нельзя дать без мобилизационного резерва, без привлечения людей, которые могут обеспечить безопасность, в том числе границ РФ", - считает эксперт.

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин также назвал решение о мобилизации продуманным и продиктованным необходимостью.

"Под мобилизацию попадут те, кто отслужил, причем достаточно недавно. Есть еще офицеры в запасе, также есть определенные специальности, которые могут быть очень востребованы", - подчеркнул Дандыкин.

Он также поддержал проведение референдума, отметив, что люди гибнут под обстрелами 8 лет, а цель Украины – создание ситуации неуверенности и паники.

"Они ведут себя так же, как вели себя гитлеровцы в блокадном Ленинграде или бандеровцы, и кое в чем даже их превзошли", - заявил эксперт.

Писатель Сергей Лукьяненко считает, что проведение референдума – закономерно, поскольку люди, проживающие на этих территориях, определились со своей национальной принадлежностью еще 8 лет назад. Они выходили на митинги, за это и подвергались гонениям.

"Территории Украины изначально – исторически - были российскими. Все знают, что существует право наций на самоопределение, это прописано в уставе ООН. И, соответственно, когда население голосует за то, чтобы присоединиться к России, Россия должна их поддержать", - отметил эксперт.

Лукьяненко подчеркнул, что вопрос поддержки имеет даже более глубокий подтекст.

"Это вопрос может даже достоинства национального, и в первую очередь гуманности", - заявил он.