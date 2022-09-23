Российские эксперты высказались в поддержку частичной мобилизации и проведения референдума
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Российские эксперты высказались в поддержку частичной мобилизации и проведения референдума

Российские эксперты высказались в поддержку частичной мобилизации и проведения референдума

Российские эксперты высказались в поддержку частичной мобилизации и проведения референдума

Эксперты прокомментировали обращение президента РФ Владимира Путина к жителям страны, в рамках которого глава государства поддержал стремление парламентов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей о проведении референдума о вхождении в состав России, а также сообщил о частичной мобилизации граждан на военную службу.

Так, политолог и юрист Илья Ремесло отметил, что решение о проведении референдума назрело давно. Он подчеркнул, что на протяжении всего времени присутствия российской армии освобожденные территории "прекрасно живут в составе России".


Эксперт считает, что Россия должна обеспечить безопасность проведения всех мероприятий, связанных с референдумом.

"Чтобы люди могли свободно выразить свою волю, без всякого принуждения. Потому что Украина уже пытается давить на волю избирателей, говоря о том, что они получат по 15 лет за участие в референдуме, что на мой взгляд является полным бредом. Люди имеют право самостоятельно свою судьбу определять", - заявил Ремесло.

Он также поддержал решение президента о частичной мобилизации, отметив, что удары со стороны ВСУ наносятся уже, в том числе, по территории России.

"И люди требуют, чтобы на это был дан какой-то ответ. Какой-то другой ответ нельзя дать без мобилизационного резерва, без привлечения людей, которые могут обеспечить безопасность, в том числе границ РФ", - считает эксперт.

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин также назвал решение о мобилизации продуманным и продиктованным необходимостью.

"Под мобилизацию попадут те, кто отслужил, причем достаточно недавно. Есть еще офицеры в запасе, также есть определенные специальности, которые могут быть очень востребованы", - подчеркнул Дандыкин.

Он также поддержал проведение референдума, отметив, что люди гибнут под обстрелами 8 лет, а цель Украины – создание ситуации неуверенности и паники.


"Они ведут себя так же, как вели себя гитлеровцы в блокадном Ленинграде или бандеровцы, и кое в чем даже их превзошли", - заявил эксперт.

Писатель Сергей Лукьяненко считает, что проведение референдума – закономерно, поскольку люди, проживающие на этих территориях, определились со своей национальной принадлежностью еще 8 лет назад. Они выходили на митинги, за это и подвергались гонениям.

"Территории Украины изначально – исторически - были российскими. Все знают, что существует право наций на самоопределение, это прописано в уставе ООН. И, соответственно, когда население голосует за то, чтобы присоединиться к России, Россия должна их поддержать", - отметил эксперт.

Лукьяненко подчеркнул, что вопрос поддержки имеет даже более глубокий подтекст. 

"Это вопрос может даже достоинства национального, и в первую очередь гуманности", - заявил он.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Представителей каких знаков зодиака ждет успех 24 сентября 2022 года согласно прогнозу по картам Таро
Представителей каких знаков зодиака ждет успех 24 сентября 2022 года
Убившего свою мать актера «Ривердейла» приговорили к пожизненному заключению
Убившего свою мать актера «Ривердейла» приговорили к пожизненному
Бету Call of Duty: Modern Warfare 2 сравнили на Xbox Series X | S и Playstation 5
Бету Call of Duty: Modern Warfare 2 сравнили на Xbox Series X | S и
Бурная жизнь эпизодников «Бригады»: Махмудов отобрал сына, Аронова связалась с женатым, Белый сбежал
Бурная жизнь эпизодников «Бригады»: Махмудов отобрал сына, Аронова
Круговой пентхаус в небоскребе за 45 миллионов долларов
Круговой пентхаус в небоскребе за 45 миллионов долларов
В сети обнаружили фейковые мобилизационные списки
В сети обнаружили фейковые мобилизационные списки
Российские эксперты высказались в поддержку частичной мобилизации и проведения референдума
Российские эксперты высказались в поддержку частичной мобилизации и
Страны БРИКС подписали совместное заявление
Страны БРИКС подписали совместное заявление
Вокруг черной дыры в центре нашей Галактики обращается горячий газовый пузырь
Вокруг черной дыры в центре нашей Галактики обращается горячий
Парень оригинально ответил нагрубившему клиенту и остался без работы
Парень оригинально ответил нагрубившему клиенту и остался без работы
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики тикают? На свои посмотрите!»
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики
Совет Европы обучит грузинских школьников «демократическим процессам»
Совет Европы обучит грузинских школьников «демократическим процессам»

Топ на сегодня

15 участниц реалити «Новые пацанки». Разбираемся, кто есть кто
15 участниц реалити «Новые пацанки». Разбираемся, кто есть кто
Сообщение о массовых повестках врачам в Москве оказалось недостоверным
Сообщение о массовых повестках врачам в Москве оказалось недостоверным
МакSим заменит Светлану Лободу в шоу «Голос.Дети»
МакSим заменит Светлану Лободу в шоу «Голос.Дети»
Полна решимости: перед отъездом в США Меган Маркл попросила короля Карла III о личной встрече
Полна решимости: перед отъездом в США Меган Маркл попросила короля
Посол России в Японии прокомментировал заявления Токио по ситуации на ЗАЭС
Посол России в Японии прокомментировал заявления Токио по ситуации на

Еще по теме

Владимир Путин объявил о военной мобилизации
Члены ОП РФ высказались в поддержку референдумов и решения Путина о частичной мобилизации
Эксперт: Цели России – спасение и реальная помощь населению республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей
Член ОП РФ Малькевич поддержал проведение референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ