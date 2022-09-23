С какими болезнями не берут в армию 2022. Список

В среду Владимир Путин выступил с объявлением о частичной мобилизации для защиты Донбасса. Постепенно граждане получают повестки. Кто законно может претендовать на отсрочку от армии?

Уже известно, что призывать будут военнослужащих в запасе от 25 до 40 лет. «Призыву будут подлежать не все. Только те специальности, которые не входили в российскую армию. Это, скорее всего, мотострелки, артиллеристы, наводчики орудий, десантники, разведчики. Резервисты — это люди, которые уже отслужили в армии. Все, кто заняты в учебе, находятся на каких-то особых государственных работах, например сотрудники метрополитена, оборонных заводов, — они призыву не будут подлежать», — прокомментировал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Также от службы освободят тех, кто по причине недугов не может служить, что прописано в расписании болезней. В армию не отправятся граждане с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, врожденным сифилисом, злокачественными новообразованиями, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга и другими.

В списке значатся люди, у которых выявлен недостаточный или избыточный вес. Минимально призывник должен весить 45 кг, а максимум определяется ожирением 3-4 степени. Также отмечены кожные заболевания, болезни желудка, отсутсвие определенного количества зубов и так далее.

Весь список состоит из таких болезней, как:

– плохое зрение с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий;

– заболевания глазницы, века, слезных каналов, конъюнктивы;

– глаукома во II развитой стадии, а также III далеко зашедшей и IV стадии терминальной;

– глухота на оба уха, глухонемота;

– отсутствуют 10 и более зубов на одной челюсти;

– пародонтит или пародонтоз тяжелой степени;

– болезни глотки, носовой полости или околоносовых пазух;

– астма;

– заболевания, приводящие к нарушению дыхания;

– врожденные аномалии органов дыхания;

– туберкулез в активной форме;

– заболевания пищевода, кишечника (исключая двенадцатиперстную кишку), брюшины со значительным нарушением — функций;

– тяжелые инфекционные заболевания кишечника;

– грыжа Шморля;

– сильное искривление позвоночника;

– деформация и значительные дефекты пальцев и кистей, либо их отсутствие;

– болезни почек, почечная недостаточность;

– травмы спинного и головного мозга и другие поражениями ЦНС;

– язва желудка или двенадцатиперстной кишки;

– хронический панкреатит;

– ишемическая болезнь сердца;

– гипертония 1 типа и выше;

– врожденный порок сердца;

– заболевания системы кроветворения при наличии функциональных нарушений;

– заболевания сосудов спинного и головного мозга;

– травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза со значительными нарушениями функций;

– врожденный сифилис;

– хронический простатит;

– геморрой 2 и 3 стадии и т.д.

– воспалительные заболевания ЦНС;

– эндогенные психозы;

– шизофрения;

– различные расстройства личности (БАР, ПРЛ и прочие);

– регулярные приступы эпилепсии;

– соматоморфные и невротические расстройства;

– умственная отсталость;

– любые онкологические заболевания;

– экзема с склонностью к рецидивам;

– критический избыточный или недостаточный вес;

– рост менее 150 сантиметров.