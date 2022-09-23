С какими болезнями не берут в армию 2022. Список
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С какими болезнями не берут в армию 2022. Список

С какими болезнями не берут в армию 2022. Список

В среду Владимир Путин выступил с объявлением о частичной мобилизации для защиты Донбасса. Постепенно граждане получают повестки. Кто законно может претендовать на отсрочку от армии?


Уже известно, что призывать будут военнослужащих в запасе от 25 до 40 лет. «Призыву будут подлежать не все. Только те специальности, которые не входили в российскую армию. Это, скорее всего, мотострелки, артиллеристы, наводчики орудий, десантники, разведчики. Резервисты — это люди, которые уже отслужили в армии. Все, кто заняты в учебе, находятся на каких-то особых государственных работах, например сотрудники метрополитена, оборонных заводов, — они призыву не будут подлежать», — прокомментировал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Также от службы освободят тех, кто по причине недугов не может служить, что прописано в расписании болезней. В армию не отправятся граждане с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, врожденным сифилисом, злокачественными новообразованиями, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга и другими.

В списке значатся люди, у которых выявлен недостаточный или избыточный вес. Минимально призывник должен весить 45 кг, а максимум определяется ожирением 3-4 степени. Также отмечены кожные заболевания, болезни желудка, отсутсвие определенного количества зубов и так далее.

Весь список состоит из таких болезней, как:

– плохое зрение с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий;
– заболевания глазницы, века, слезных каналов, конъюнктивы;
– глаукома во II развитой стадии, а также III далеко зашедшей и IV стадии терминальной;
– глухота на оба уха, глухонемота;
– отсутствуют 10 и более зубов на одной челюсти;
– пародонтит или пародонтоз тяжелой степени;
– болезни глотки, носовой полости или околоносовых пазух;
– астма;
– заболевания, приводящие к нарушению дыхания;
– врожденные аномалии органов дыхания;
– туберкулез в активной форме;
– заболевания пищевода, кишечника (исключая двенадцатиперстную кишку), брюшины со значительным нарушением — функций;
– тяжелые инфекционные заболевания кишечника;
– грыжа Шморля;
– сильное искривление позвоночника;
– деформация и значительные дефекты пальцев и кистей, либо их отсутствие;
– болезни почек, почечная недостаточность;
– травмы спинного и головного мозга и другие поражениями ЦНС;
– язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
– хронический панкреатит;
– ишемическая болезнь сердца;
– гипертония 1 типа и выше;
– врожденный порок сердца;
– заболевания системы кроветворения при наличии функциональных нарушений;
– заболевания сосудов спинного и головного мозга;
– травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза со значительными нарушениями функций;
– врожденный сифилис;
– хронический простатит;
– геморрой 2 и 3 стадии и т.д.
– воспалительные заболевания ЦНС;
– эндогенные психозы;
– шизофрения;
– различные расстройства личности (БАР, ПРЛ и прочие);
– регулярные приступы эпилепсии;
– соматоморфные и невротические расстройства;
– умственная отсталость;
– любые онкологические заболевания;
– экзема с склонностью к рецидивам;
– критический избыточный или недостаточный вес;
– рост менее 150 сантиметров.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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