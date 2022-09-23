Сербия обещала выступить против исключения России из Совбеза ООН

Вадим Карасев

Президент Сербии Вучич выступил против попыток исключить Россию из Совбеза ООН

Президент Сербии Александр Вучич предположил, как страна отреагирует на попытки Запада исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Вучич сообщил, что провел долгую беседу с главой МИД России Сергеем Лавровым, и поблагодарил его за уважение территориальной целостности Сербии. Кроме того, участники переговоров рассмотрели соглашения в энергетике. Вучич выступил против попыток исключить Россию из Совбеза ООН и обещал поддержать ее в этом вопросе.

«Почти уверен, что Запад попытается исключить Россию из Совбеза ООН. Сербия за что-то подобное — ограничение права вето или исключение РФ из Совбеза — не будет голосовать. В этом у нас нет никакой дилеммы», — подчеркнул глава Сербии.

Ранее в США сообщили о невозможности исключить Россию из Совбеза ООН. Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд также признала, что Запад стремится предпринять все усилия для изоляции России.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить из состава Россию. По его мнению, эти меры «нацелены на восстановление мира на Украине». Зеленский отметил, что ООН не способна эффективно реагировать на спецоперацию России на Украине.