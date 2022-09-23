Швейцария готова ввести санкции против России из-за референдумов

Вадим Карасев

Правительство Швейцарии заявило о готовности ввести санкции против РФ из-за референдумов

Швейцария готова присоединиться к позиции Евросоюза касательно референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и может ввести санкции против России. Об готовности к введению новых рестрикций заявили представители швейцарского правительства.

«ЕС объявил о новых санкциях в связи с проведением этих так называемых референдумов. Если они будут реализованы, Федеральный совет рассмотрит вопрос об их принятии. Швейцария не признает результаты ни одного из этих фиктивных референдумов. Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис четко изложил эту позицию министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Нью-Йорке в среду», — говорится в сообщении.

Утром 23 сентября начались референдумы о присоединении к России в ДНР, Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Голосование открыто с 08:00 по московскому времени 23 сентября и продлится до 27 сентября.